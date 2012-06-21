Австралійським вченим вдалося перетворити вуглекислий газ на вугілля при кімнатній температурі. Вченівважають, що цей процес допоможе в боротьбі з парниковим ефектом і глобальним потеплінням. Результати досліджень вчені з Австралійського королівського інституту технологій опублікували у виданні Nature Communications.
Вчені змогли здійснити таку процедуру в лабораторних умовах. Відзначається, що це дозволило їм розробити технологію, а решта – практичне втілення їх способу в життя – належить зробити технічним кадрам, якщо процес виявиться рентабельним.
«Нині CO2 перетворюється на тверду речовину тільки при надзвичайно високих температурах, що неможливий у промислових умовах. Використовуючи рідкі метали в якості каталізатора, ми показали, що можна перетворити газ назад у вуглець при кімнатній температурі, в процесі, який є ефективним і можливий у великих масштабах», – говорить один з дослідників Том Даенеке.
За словами вчених, процес хімічного перетворення працює шляхом розчинення CO2 в електрично зарядженою ємності, заповненої електролітами і рідким металом. В кінці процесу CO2 починає перетворюватися в твердий стан вуглецю.
«Перевагою цього процесу є те, що вуглець може утримувати електричний заряд, стаючи суперконденсатором, тому він потенційно може використовуватися в якості компонента в двигунах майбутніх автомобілів», – пояснила керівник досліджень Дорна Есрафіль-заде.
«Процес також дозволяє виробляти синтетичне паливо в якості побічного продукту, який також може мати промислове застосування», – вважає вона.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»