З'ясувалося, що ключову роль у механізмі отримання задоволення при прослуховуванні музики відіграє дофамін, гормон радості. За словами експертів, це стало очевидно після проведеного дослідження.

У журналі Proceedings of the National Academy of Sciences опубліковано результати експерименту, який провели британські вчені. Вони намагалися визначити, чому людина отримує задоволення, коли слухає улюблену музику. Суть дослідження полягало в наступному. Фахівці набрали добровольців і розділили їх на три групи.

Учасникам першої групи дали спеціальний засіб, який підвищує рівень дофаміну в головному мозку. Для другої групи учасникам експерименту пропонували ліки зі зворотним ефектом. А третій групі надали плацебо. Після цього добровольцям протягом 20 хвилин вмикали музичні композиції, які спеціально підібрали волонтери та дослідники. Весь цей час експерти спостерігали за реакцією випробовуваних.

У результаті вдалося встановити, що ті, хто приймав препарат, який збільшував рівень дофаміну, отримували більше задоволення від музики. Більше того, вони набагато частіше демонстрували бажання купити прослухані композиції. Зворотний ефект спостерігався у групи, яка прийняла ліки з блокування дофаміну. Учасники, яким було надано плацебо, показали середні результати. Таким чином, вчені з'ясували, що причина отримання задоволення полягає в дофаміні, який вважають «гормоном радості».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»