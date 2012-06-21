Медики фіксують запалення тканин серця у пацієнтів навіть через півроку, зокрема у тих, хто перехворів безсимптомно

У березні китайські фахівці обстежили 416 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. У 20% обстежених виявили серйозні пошкодження серцевого м'яза. Також експерти отримали дані, що в реанімаційному відділенні однієї з Уханьского лікарень аритмію діагностували у 44% пацієнтів.

Причиною порушення роботи серця, імовірно, може бути цитокіновий шторм – потенційно небезпечна реакція організму, яка руйнує тканини у вогнищі запалення. Наприклад, через нього виникали міокардит і аритмія. Через два з половиною місяці після одужання у 78% пацієнтів були виявлені аномалії в роботі серця, з'ясували вчені з Німеччини та Італії. У 60% – ознаки міокардіального запалення. Вірус не тільки викликає запалення, але і інфікує клітини серцевого м'яза. Дослідження німецьких вчених показало, що сліди захворювання виявлені в тканинах серця більш ніж у 60% померлих від COVID-19.

Вчені з Інституту Гладстона в Сан-Франциско (США) на початку вересня досліджували і зробили зображення на електронному мікроскопі серцевої тканини, яка уражена вірусом SARS-CoV-2. Саркомери (фрагменти волокон серцевого м'яза) були наче розрізані. В ядрах їх клітин на місці ДНК виявили чорні діри. Дослідники відзначили, що пошкодження не схожі на ті, які бувають при придбаних або спадкових захворюваннях серця, і підвищують ризик міокардиту або інфаркту.

Шрами на серцевому м'язі можуть залишитися у тих, хто переніс COVID-19. Серйозність ускладнень при цьому не залежить від того, як людина перенесла хворобу, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»