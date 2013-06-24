29 квітня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект № 11309, розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів. Про це повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект враховує нові екологічні обмеження, передбачені законом №4188-IX, що забороняє проїзд механічних транспортних засобів на заповідній території. Його прийняття – послідовний крок для реалізації закону про сувору заборону джипінгу на територіях природно-заповідного фонду. Нагадаємо, що 8 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон України №4188-IX «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду», який суттєво обмежив можливість пересування транспортними засобами на заповідних територіях.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила: «Без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила, адже сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн. Такі суми не виконують превентивну функцію. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн».

Законопроект № 11309 передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій:

для фізичних осіб – від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

«Йдеться не тільки про зміну філософії відповідальності за шкоду довкіллю – це також про наші міжнародні зобов’язання, зокрема статтю 361 Угоди про асоціацію з ЄС, де питання охорони довкілля визначене як стратегічне. Збільшення штрафів – один з дієвих методів захистити біорізноманіття від знищення та негативного впливу транспортних засобів», - зазначила Міністр.

Посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях є необхідним кроком для збереження унікальних природних комплексів України.