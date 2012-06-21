Минулої доби в Києві на коронавірус захворіло 47 людей, з них 9 медиків. На жаль, маємо ще один летальний випадок. Від початку пандемії їх загалом 58. Підтверджений діагноз на COVID-19 мають 2522 киян.
Про це під час брифінгу 22 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 22 жінки віком 19-86 років і 23 чоловіків 19-76 років та двоє хлопчиків 9 і 10 років. До лікарень міста доправлено 16 пацієнтів. Решта лікується вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за дому 23 киянина. Загалом за час карантину вірус здолали 338 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»