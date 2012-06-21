Кількість жертв нового виду вірусу перевищила 1 тисячу чоловік. За даними влади Китаю, заражено понад 40 тисяч осіб.
За даними ВООЗ, заражено 40 554 особи (з них у материковому Китаї 40 235). За межами КНР зафіксовано 319 підтверджених випадків зараження.
Національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомила про 42 638 підтверджених випадків захворювання. З урахуванням інфікованих у всіх країнах світу число заражених, за оцінкою SCMP, становить 43 103 особи.
Станом на 11 лютого 2020 року від коронавірусної пневмонії померло 1018 чоловік, в тому числі двоє за межами материкового Китаю.
Ситуація в інших країнах
За останні кілька діб вірус не поширився на жодну нову країну. Випадки захворювання як і раніше відзначені в 28 державах.
Через спалах нового коронавірусу майже 300 компаній з Китаю, в тому числі Xiaomi, були змушені звернутися в банки з проханням надати кредит для пом'якшення наслідків збоїв у роботі. Загальна сума вимушених позик перевищує 8 мільярдів доларів США.
На круїзному лайнері Diamond Princess з 3 7 00 людьми на борту виявлено вже 135 хворих на коронавірусну пневмонію. Судно залишається на карантині в порту Йокогама в Японії. 11 лютого влада країни розпочала з лайнера евакуацію людей похилого віку і тих, хто страждає на хронічні захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»