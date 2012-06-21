Компанія Audi представила гібридні версії відразу декількох моделей: A8, A7 Sportback, A6 і Q5. Вони отримали нове визначення TFSI e, електрогідравлічну гальмівну систему і здатність проїжджати на електротязі до 40 кілометрів на циклі WLTP.
Залежно від рівня оснащення для Audi A8, A7 Sportback, A6 і Q5 доступні два варіанти настройки силової установки: зміщення в бік економії палива або більш високої віддачі. Для останніх також пропонується особливий «тюнінг» підвіски. Всі автомобілі обладнані бензиновим турбодвигуном, інтегрованим у трансмісію електродвигуном і блоком батарей ємністю 14,1 кіловат-години.
Силова установка A8, A7 Sportback, A6 і Q5 з лінійки TFSI e може працювати у трьох режимах: електричному EV, комбінованому Auto і Hold, коли підтримується поточний заряд батареї. На основі даних навігаційної системи автомобіль здатний вибудувати оптимальний профіль руху і повідомляти водія про необхідність прибрати ногу з педалі газу для економії палива (для цього використовуються візуальні повідомлення і тактильний відгук).
Частиною оснащення гібридів Audi стала компактна система зарядки. Крім того, власники машин можуть заряджати їх на швидкісних терміналах e-tron Charging Service.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»