Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З-поміж пріоритетів сумської обласної влади – турбота про індивідуальне житлове будівництво на селі.
З цією метою в регіоні активно розробляють районні цільові програми «Власний дім» на поточний та наступний роки, завдяки яким розраховують стимулювати розвиток місцевих територій.
З-поміж районів, де предметно опікуються цією проблемою, Краснопільський: відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації завершив розробку відповідної програми.
Документом передбачені кошти як районного, так і обласного та державного бюджетів. Бюджет сільських рад – 300 тисяч гривень щорічно, районний – 100 тисяч, з обласного та державного – відповідно до розподілу.
За часи раніше реалізованої районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з 1997-го по 2014 роки довгострокові кредити отримали 241 індивідуальний забудовник на загальну суму 2,7 мільйона гривень.
За цей час зведено та реконструйовано 51 будинок садибного типу загальною площею 4,3 тисячі квадратних метрів, прокладено 27,4 кілометра вуличних газопроводів, газифіковано 386 садиб.