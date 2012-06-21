Нові дослідження вчених виявили, що раціон харчування, багатий червоним м'ясом і жирною їжею, може бути основною причиною втрати зору в літньому віці.
У дослідженні взяли участь майже 1300 осіб, зокрема 117 осіб, у яких зафіксовано ранню стадію дегенерації жовтої плями і 27 осіб з пізньою стадією цього захворювання, яке згодом призводить до повної втрати зору. Так, у рамках дослідження, учасники протягом 18 років проходили опитування, що стосуються їх раціону харчування.
Вчені відсортували продукти за 29 категоріями, що дозволило виявити, що ті учасники дослідження, раціон яких був багатий на червоне і оброблене м'ясо, жири, зокрема на маргарин і масло, а також на смажену їжу і жирні молочні продукти, мали в тричі більше шансів на розвиток вікової макулярної дегенерації на пізній стадії.
«Дієта– це єдиний спосіб змінити ризик втрати зору через вікову макулярну дегенерацію, особливо якщо у вас спостерігається сімейний анамнез захворювання», – подімив провідний автор дослідження Емі Міллен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»