Обстеження у офтальмолога входять до переліку обов'язкових довідок, а саме: для вступу у вищі навчальні заклади, отримання водійських прав тощо. Але такі обстеження не є масовими, а ось про здоров'я очей потрібно дбати постійно. Отже, як часто слід звертатися до офтальмолога, щоб уникнути ризиків і проблем із зором? Тут, насправді, немає нічого складного – є вивірені роками лікарської практики нормативи, з яких можна дізнатися, як часто слід проходити обстеження.
Частота обстеження у офтальмолога:
• новонароджені діти – у віці 1 і 6 місяців;
• діти дошкільного віку – 3 та 6 років (перед навчанням у школі);
• школярі та студенти – щорічно;
• дорослі з великим навантаженням на зір – щорічно;
• дорослі з невеликим навантаженням на зір – раз на 2 роки;
• особи, які мають понад 40 років – щорічно;
• особи із серцево-судинними порушеннями, зниженим/підвищеним тиском, що приймають гормони – щорічно;
• при порушенні зору у вагітних жінок – за призначенням лікаря.
Звертаємо вашу увагу на те, що щорічне обстеження не зашкодить навіть абсолютно здоровим людям, а насамперед тим, у кого в родині були родичі, які хворіли на глаукому, катаракту та інші офтальмологічні захворювання. Також радимо частіше звертатися до офтальмолога тим, хто раніше мав проблеми з очима: запальні процеси, операційні втручання тощо.
Слід також зауважити, що в суспільстві є велика кількість людей, які майже щоденно змушені багато читати, писати, конспектувати, переписувати інформацію «з дошки». Це школярі, вчителі, студенти та викладачі, тобто категорія людей, у яких є велике навантаження на очі, що вимагає пильної уваги і регулярного обстеження у офтальмолога.
До людей, які ризикують рано втратити зір, слід віднести журналістів, редакторів, контент-менеджерів, а також фахівців, які працюють з дрібними предметами та з мікроскопом, це – ювеліри, годинникарі, мікробіологи, а також особи, які користуються комп'ютером чи гаджетом понад 8 годин на добу.
Під час користування електронікою і моніторами слід приділити уваги якості дисплея, покриттю антивідблиску та регулярно робити перерви на 5-10 хвилин.
Якщо ви запідозрили, що ваш зір почав «падати» – потрібно терміново звернутися до офтальмолога. Допоможе вам у цьому офтальмологічна клініка «Новий зір», яка пропонує пройти обстеження дорослим і дітям. Первинну самодіагностику можна також зробити онлайн безпосередньо на сайті клініки. Однак повністю покладатися на це не варто.
Багато хвороб очей, мають приховану патологію. Тому лише досвідчений лікар-офтальмолог зможе вчасно розпізнати ознаки хвороби, які вам загрожують, призначить більш повне і розширене обстеження, а при необхідності проведе лікування, лазерну корекцію зору або просто підбере окуляри. Звертайтеся вчасно – бережіть ваш зір!