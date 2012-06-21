Із 1 січня цього року набув чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Документом обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами та іншими гаджетами. А от тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», залишається незмінною.

Втім, формат дистанційного навчання передбачає синхронну та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів. У синхронному режимі вчитель і учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Тому документ обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання: учням 1 класу – не більше 10 хвилин; учням 2–4 класів – не більше 15 хвилин; учням 5–7 класів – не більше 20 хвилин; учням 8–9 класів – 20 – 25 хвилин; учням 10–11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин; при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 –11 (12) класів – не більше 25–30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15–20 хвилин на другому навчальному занятті.

Тож тривалість навчальних занять, визначена Законом «Про повну загальну середню освіту», зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2 – 4 класів, 45 хвилин для 5 – 12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я, повідомляє пресслужба МОН.

Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить максимум 20 хвилин. Решту часу навчального заняття – 25 хвилин – вчитель організовує роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера.

Під час роботи з технічними засобами навчання обов’язкове проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

