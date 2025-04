Міністерство економіки презентувало концепцію національного павільйону для Всесвітньої виставки EXPO 2025 в Осаці (Японія). На заході заступник міністра економіки Тетяна Бережна та посол Японії в Україні Масаші Накагоме розповіли про стратегічне значення представництва України на міжнародних майданчиках. Завдяки партнерству з Японією організатори забезпечили Україні безкоштовну участь у виставці, надавши місце для павільйону на шість місяців.

Концепція українського павільйону розкриває ідею Values of Future: Actions Over Declarations («Цінності майбутнього: дії понад деклараціями»). Павільйон матиме форму магазину з назвою Not For Sale («Не для продажу»), в якому відвідувачі побачать особливі «товари» — цінності українського суспільства, які ілюструють не лише слова, а й реальні дії українців щодня. Так, шина автомобіля стала символом свободи вибору, що відсилає до героїчних подій Революції Гідності, а торшер — права на гідне життя, що нагадує про складні випробування українців під час воєнних дій.

Втілення проєкту відбувається завдяки підтримці уряду Японії та українському бізнесу, повідомляє Мінекономіки.