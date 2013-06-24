В Україні стартувала державна програма «єКнига», яка дає змогу молоді поповнювати свої бібліотеки. Українці, яким виповнилось 18 років з 1 січня 2024-го, можуть отримати 908 гривень для купівлі книжок. Для участі у програмі необхідно мати паспорт (ID-картку або закордонний) і податковий номер (РНОКПП) у «Дії». Подати заявку для участі у програмі «єКнига» можна протягом року з дати, коли громадянинові України виповнилося 18. Щоб отримати кошти, потрібно відкрити застосунок «Дія», обрати послугу «єКнига»; відкрити спеціальну віртуальну банківську картку «єКнига» в одному з банків-партнерів; подати заявку; очікувати на зарахування допомоги. У межах програми «єКнига» можна придбати паперові, електронні чи аудіокнижки українською мовою у книгарнях-учасниках. Книжки можуть бути будь-яких жанрів — від жахів до non-fiction. Кошти можна витратити протягом трьох місяців з дня нарахування. Проєкт реалізувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги за сприяння «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування уряду Швеції, повідомляє МКСК.