Кожен п’ятий український забудовник долучився до державної програми доступного житла єОселя та має можливість продавати житло в межах програми на стадії будівництва. В тому числі завдяки програмі за 9 місяців 2024 року будівництво в Україні зросло на 23,8%. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«єОселя – одна з ключових ініціатив, які реалізує Уряд на підтримку розвитку будівельного ринку і як наслідок — українського виробництва будматеріалів. За позитивним внеском у зростання ВВП єОселя посідає друге місце серед програм «Зроблено в Україні» після програми «Доступні кредити 5-7-9%». єОселя стала вагомим фактором зростання попиту на будівельні роботи і будівельні матеріали та стимулює, крім усього, детінізацію будівельного ринку. Адже долучитися до участі можуть лише ті забудовники, які працюють прозоро й у в межах правового поля», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Так, будівництво в Україні за 9 місяців 2024 року збільшилося на 23,8%. Водночас податкові надходження від забудовників в першому півріччі минулого року зросли у 2,2 раза порівняно з першим півріччям 2023 року.

У 2024 році банками-партнерами в програмі акредитовано 160 нових об'єктів на стадії будівництва від 75 девелоперів.

30 грудня Уряд докапіталізував «Укрфінжитла» на 20 млрд грн шляхом випуску ОВДП. Таким чином, «Укрфінжитло» зможе й надалі залучати кошти на фінансовому ринку для видачі нових траншів банкам-партнерам. Відповідно банки-партнери програми матимуть ресурс для видачі нових кредитів українцям на придбання.

Загалом на сьогодні:

95 забудовників долучилися до участі в програмі;

209 будинків, в яких можна придбати майнові права на квартиру акредитовані банками-партнерами в єОселі;

14,8 + тисяч родин отримали пільгові кредити з початку дії програми;

24+ млрд грн – сума отриманих українцями в межах єОселя пільгових кредитів.

Для акредитації в єОселі, забудовнику необхідно звернутись до банків-партнерів програми. При цьому акредитація девелоперів в єОселі стала зручнішою – запрацювала єдина анкета забудовника.

Довідково

Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.