Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області склали карту підвезення учнів до опорних шкіл.
Як повідомили в Департаменті освіти і науки Сумської ОДА, до опорних закладів загальної середньої освіти організовано підвозяться 2361 учень із 143 населених пунктів, в ОТГ – 1428.
Для того, аби школярі мали право на отримання повноцінної освіти, задіяні 62 автобуси, в об’єднаних територіальних громадах – 36.
На місцях розробили ефективні маршрути, аби всі без винятку дітлахи могли вчасно дістатися на уроки.