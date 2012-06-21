Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До двох років ув’язнення приговорив Великописарівський районний суд Сумської області жителя Охтирки за організацію каналу незаконного переправлення вихідців із країн Близького Сходу та Центральної Азії до Європейського Союзу.
Про це повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, наголосивши, що в поле зору правоохоронців зловмисник разом із спільниками потрапив ще минулого року і в листопаді був арештований під час переправлення через державний кордон України чергового нелегала.
Оперативники встановили, що іноземців, які поза пунктами пропуску прибували з території Російської Федерації, ділки певний час утримували на Сумщині, а потім незаконно переправляли до ЄС. З кожного мігранта вони брали майже 10 тисяч гривень.
Вирок за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України набув законної сили.