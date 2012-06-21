Рівненські боржники тепер не можуть виїхати за кордон, доки не розрахуються за послуги теплопостачання. За заявами Рівнетеплоенерго, такі обмеження накладає на них виконавча служба: за статистикою, не платять переважно небідні люди. У списку вже десятки рівнян. Усе через критично високий рівень заборгованості, яка перетнула позначку 100 мільйонів гривень. А це ставить під загрозу теплопостачання цілого міста.
Боротьбу з боржниками тепловики розпочали від початку опалювального сезону. Спочатку попередили їх, а потім стали відключати квартири від тепла. А де такої змоги не було, заарештували квартиру, адже борг там сягнув 90 тисяч гривень. Хтось розрахувався одразу, хтось реструктуризував борги. Однак вони, наче грудка снігу, утворилися знову. Отож і вдаються тепловики до всіх можливих заходів впливу.
До слова, за грудень рівняни отримали на 20% нижчі суми у квитанціях, як рекомендує постанова Кабміну №1082. Однак, зазначають у Рівнетеплоенерго, це прямі збитки підприємства — 11 мільйонів гривень, адже тарифи на транспортування газу, електроенергію та воду, з яких теж формується тариф, не змінилися. А мінімальна заробітна плата, навпаки, виросла. Тому офіційно звернулися до міської ради та облдержадміністрації із проханням відшкодувати не покриті тарифом збитки.