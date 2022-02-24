Протягом останніх двох тижнів у країні спостерігається збільшення кількості захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 20%: з 10 по 16 лютого захворіли 206 653 людини, з них 60% — діти. До лікарень країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізовано 5406 людей, серед яких 3276 — діти. Пацієнти отримали необхідну медичну допомогу. За прогнозом епідеміологів, тенденція до зростання захворюваності може зберігатися впродовж двох-трьох наступних тижнів.