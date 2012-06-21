Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
26 лютого, повідомляє SQ, Київський районний суд Харкова оголосив вироки водієві Lexus Олені Зайцевої і водієві Volkswagen Геннадію Дронову, яких звинувачували в справі по ДТП на Сумській у Харкові. Зайцева отримала 10 років тюремного ув’язнення із забороною керувати транспортними засобами протягом трьох років, Дронов – теж 10 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами протягом трьох років.
Аварія сталася 18 жовтня 2017 року на пішохідному переході біля виходу зі станції метро «Історичний музей». Lexus Зайцевої їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg Дронова вилетів на тротуар. 5 людей загинули на місці, ще 6 отримали травми різної тяжкості. Одна 24-річна потерпіла пізніше померла в лікарні.
Також, за рішенням суду, Зайцева і Дронов повинні виплатити жертвам велику компенсацію. Загальна сума відшкодування, яку повинні виплатити постраждалим і родичам загиблих винуватці трагедії, склала близько 8 мільйонів гривень. Суд призначив по 1 мільйону гривень за кожну смерть родичам загиблих, плюс витрати на лікування і реабілітацію, моральну шкоду потерпілим у ДТП – від 100 до 500 тисяч гривень.
Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва після оголошення вироку в справі по ДТП на центральній вулиці Харкова Сумській заявила, що Олена Зайцева і Геннадій Дронов не володіють достатньою кількістю матеріального майна, щоб відшкодувати призначену судом компенсацію за цивільними позовами.