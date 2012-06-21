Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Центром подій із вшанування пам’яті героїв Карпатської України стане Меморіальний комплекс «Красне поле» поблизу міста Хуст. Саме там, де захисники державного утворення на чолі з Августином Волошином прийняли бій із угорським регулярним військом і де кількасот із них поклали голови, 15 березня тут пройде велелюдне віче за участі керівництва держави.
Серед ювілейних подій буде фестиваль «Історія.UA», який уперше відбудеться в обласному центрі Закарпаття. Він триватиме два дні і презентуватиме унікальну фотодокументальну виставку, включатиме семінари для вчителів, педагогів і краєзнавців, круглий стіл і майстер-класи відомих істориків, презентації книг спогадів, міні-турнір із настільних ігор про Українську революцію та УПА, розроблених Інститутом національної пам’яті спеціально для популяризації історії серед молоді. У мистецькій частині передбачено показ фільму «Позивний «Бандерас» та зустріч із творчою групою фільму, чимало інших заходів. На завершення фестивальних подій в Ужгороді відбудеться великий гала-концерт відомих груп.
Столиця Карпатської України місто Хуст проведе ювілейний Х фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле» і презентуватиме виставу «Останнє танго в Хусті» на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії. До слова, цей професійний театр був створений позаторік і успішно розвивається саме в цьому місті.
З нагоди 80-річчя Карпатської України заплановано випуск та введення в обіг поштових марок і конвертів, а також їх спецпогашення. Історичній даті присвятять виготовлення та випуск ювілейних монет.