Мінекономрозвитку затвердило форми документів, які сільгоспвиробники мають подавати до банків з метою отримання фінансової підтримки для здешевлення кредитів.
Це, перш за все, форма заявки на участь у конкурсі, який треба успішно пройти для отримання вказаної компенсації. Крім того, слід також подати форми реєстрів щодо фактично сплачених уповноваженому банку відсотків за кредитами — за цей рік і за листопад — грудень минулого року.
Відтепер, маючи затверджені форми документів, банки можуть починати приймати заявки на компенсацію відсоткових ставок за залученими у них же кредитами. Компенсація надається за рахунок державного бюджету згідно з постановою Кабміну від 29 квітня 2015 року № 300.
Тут треба зауважити на двох важливих моментах: по-перше, компенсацію надають на засадах конкурсу — тобто, ви спочатку маєте взяти кредит під повні відсотки і вже потім перемогти у конкурсі, аби отримати компенсацію цих відсотків. Або не перемогти й не отримати.
Крім того, розмір компенсація не може бути понад 15 млн гривень для тваринників і 5 млн — для тих, хто займається іншими видами діяльності у сільському господарстві. Цікаво: оскільки йдеться не про сам кредит, а лише про часткову компенсацію відсотків за ним, то яка має бути сума самого кредиту, для кого такі кредити призначені й яка надія для малого сільгоспвиробника перемогти на конкурсі такого позичальника? Зі списком уповноважених банків можна ознайомитися за посиланням:
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/vzayemodiya-z-bankami