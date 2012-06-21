Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Прокуратура Черкаської області здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та заволодіння бюджетними коштами, досудове слідство в якому проводиться слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області.
Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що депутат Черкаської міської ради, будучи головою однієї з постійних депутатських комісій, організував і очолив злочинну групу, в яку увійшли два директори черкаських приватних товариств, які, діючи під керівництвом зазначеного депутата — фактичного власника товариств, з метою вчинення злочинів, упродовж 2016-2018 років ухилилися від сплати податків на суму 4,6 млн. грн. Для цього вони видавали та використовували підроблені офіційні документи про неіснуючі фінансово-господарські відносини.
Крім того, члени злочинної групи шляхом завищення вартості підрядних робіт із капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста, заволоділи бюджетними коштами на суму 1,7 млн. грн.
З урахуванням отриманих під час досудового слідства доказів, прокуратура області трьом особам повідомила про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, вчинених організованою групою.
Нині досудове розслідування триває, слідчі та процесуальні керівники вживають заходи для повного, всебічного та неупередженого встановлення усіх обставин справи та повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
За вчинення вказаних злочинів фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.