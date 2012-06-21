Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У службі зайнятості Черкащини шукачам роботи тепер допомагає кар’єрний радник. Започаткували таку посаду для допомоги безробітним відповідно до постанова Кабінету Міністрів України № 792 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу».
На базі обласного центру зайнятості відбувся тренінг за участю фахівців філій та базових центрів зайнятості області.
Кар’єрні радники насамперед покликані надавати послуги та нести відповідальність за сприяння у працевлаштуванні, виходячи з інтересів клієнта. При наданні послуг кар’єрний радник стає зв’язковою ланкою між клієнтом та потенційним роботодавцем. Тому ключовий показник ефективності роботи — швидкість та якість працевлаштування особи.
Запровадження інституту кар’єрного радника стало можливим завдяки співпраці Державної служби зайнятості (Центрального апарату) з Проектом міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні».
Окрім старту інституту кар’єрних радників, Державна служба зайнятості започаткувала програму навчання та адаптації працівників до нового порядку обслуговування клієнтів служби. Кожен фахівець зможе не лише оволодіти навичками, необхідними для виконання функцій реєстратора та кар’єрного радника, а й впливати на розвиток власної компетентності, формуючи план професійного розвитку.