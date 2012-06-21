Китайський бенчмарк Master Lu склав рейтинг смартфонів, які найчастіше підробляли в 2019 році. Серед них, звичайно, є пристрої Samsung і Apple.
Смартфони південнокорейського гіганта зайняли 28,7-процентну частку в списку. Апаратів Apple дісталося 15,88%.
Що стосується конкретних моделей, то перше місце в топ-10 зайняв Samsung W2018. Це може здатися дивним, адже цей апарат – розкладачка. Однак пристрій дуже поширений в Китаї, тому місцеві виробники підробок звернули на нього пильну увагу. Фейкові Samsung W2018 були виявлені 4688 разів.
Наступні на черзі – iPhone 8 і iPhone XS Max. Для першої моделі було зафіксовано 4445 підробок, а для другої– 2499.
Також в рейтингу присутні iPhone X, Samsung W2019, Galaxy S8 +, Xiaomi Mi Max, Mi 9, OPPO R11 Plus і OnePlus 7 Pro.
Всього за допомогою програми Master Lu було протестовано 6 639 704 смартфонів. З них 57 790 були визначені як підробки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»