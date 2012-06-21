Бюджетний смартфон Huawei P30 Lite з'явився в базі даних TENAA, де вказані деякі характеристики.
Смартфон записаний під номером MAR-AL00, кодове ім'я - Marie Claire. Розміри корпусу - 15,29x72,7x7,4 мм, діагональ екрану - 6,15 дюйма.
Особливість смартфона - потрійна камера. Їх характеристики та призначення не повідомляються. Раніше Huawei ставила потрійні камери виключно на флагмани.
З чуток, дозвіл камер складе 20 + 16 + 2 МП. Смартфон буде працювати на торішньому Kirin 710, пропорції екрану - 19,5: 9, роздільна здатність дисплея - Full HD +.
Серію Huawei P30 представлять 26 березня в Парижі. Головна новинка - Huawei P30 Pro, він повинен здивувати десятикратним оптичним зумом. Раніше його прототип знайшли на MWC 2019.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»