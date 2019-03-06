Ціна на тепло в оселях українців залежить не стільки від ціни газу, скільки від вартості виробництва, чіткого обліку споживання та заходів з енергозбереження. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної наради, присвяченої питанням тарифоутворення на тепло та гарячу воду для населення.

Глава уряду наголосив, що сьогодні владі в регіонах «є над чим замислитися». «Ціна на газ для теплопостачальних організацій однакова. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло і гарячу воду, то бачимо, що у нас є суттєва різниця щодо вартості цих послуг тепла в різних населених пунктах», — зазначив Володимир Гройсман.

Тарифи різні

Він навів приклади, як саме коливається вартість однієї гігакалорії тепла в різних містах. Так, в Івано-Франківську 1 Гкал тепла коштує 1312 гривень, у Житомирі — 1389 гривень, у Маріуполі — 1303 гривні, у Вінниці — 1375 гривень, навіть у Києві — 1317 гривень. Разом із тим, у Луцьку — вже 1847 гривень, у Кропивницькому — 1852 гривні, у Чернігові — 1737 гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«До чого тут ціна газу? Що для Луцька, що для Івано-Франківська ціна газу однакова! Але при однаковій ціні на газ маємо різницю 30—40% на вартість тепла. Я розумію, що різниця може бути. Але через те, що технології виробництва різні. І тут виникає запитання: а що зробили місцеві керівники, аби це виробництво модернізувати та здешевити? Адже більшість ТКЕ належить муніципалітетам, місцевим владам».

Глава уряду нагадав, що минулого року саме на проекти з модернізації комунальних мереж та на підготовку до опалювального сезону 2018—2019 років було спрямовано 12,5 мільярда гривень. Проте витрачено лише 3 мільярда. «В Україні є 20 тисяч кілометрів комунальних мереж. Протягом минулого року відремонтували лише 240 кілометрів. Відчуваєте різницю? В той час як аварійних мереж залишається понад 7 тисяч кілометрів. І власники їх — місцева влада. Це ваша відповідальність!» — наголосив Прем’єр.

І додав, що відсутність енергозбереження веде до втрат при транспортуванні тепла на рівні близько 15%. Саме тому, звертаючись до місцевих голів, глава уряду наголосив, що потрібно системно підійти до вирішення питання. «Має бути чітка стратегія у кожному місті, як мінімізувати споживання дорогого газу для виробництва тепла. Втрати на виробництві та транспортуванні — 15%. З кожного тарифу — 15%. Люди платять за це. Невже вони мають платити за діряві труби, за неутеплені підвали, відсутність засобів обліку?» — запитав очільник Кабміну.

На його переконання, кожен місцевий керівник має серед іншого опікуватися щонайменше чотирма питаннями — енергомодернізації та енергозбереження, обліку споживання, захисту споживачів від завищених платіжок та умовами оплати ресурсів.

«Закликаю міських голів — подайте чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на 2019—2020 роки. І хотів би, аби більшість коштів інвестували в котельні, у мережі. Ціна однієї гігакалорії тепла для населення по всій Україні має знизитися і становити не більше 1400 гривень». Отже, він доручив місцевим головам забезпечити захист домогосподарств та мешканців від необґрунтованих нарахувань за газ — вищих за встановлені норми та створити гідні умови перебування у пунктах оплати за ресурси та укладання договорів з постачальниками послуг.

Прем’єр-міністр нагадав, що для домогосподарств, які не мають лічильників, уряд встановив норму споживання 3,29 кубометра газу. Проте облгази в рази завищують ці норми. «Люди збентежені справедливо, — сказав Володимир Гройсман. — У кожному населеному пункті керівник має захистити людей, яким виставляють неправомірні рахунки. Звертаюся до міських голів — захистіть мешканців громад. Це не їх справа, а ваша справа. Покажіть, що ви ефективна влада».

Глава уряду також поінформував, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зниження норми споживання газу для населення без лічильників до 3,28 кубометра. «Це справедлива норма споживання. Українці мають платити за газ за нормою, встановленою урядом», — заявив він.

Нарахування облгазів ретельно перевірять

Своєю чергою, голова Національної комісії, яка регулює тарифи у сфері енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко поінформувала, що комісія планує в першій декаді березня поточного року почати позапланові перевірки операторів газорозподільних систем в усіх областях за фактом виставлення ними завищених сум у платіжках для населення наприкінці минулого року.

«Щодо кожного підприємства ми впродовж п’яти днів детально проаналізуємо виставлення рахунків і в разі порушень і виявлення невиконання рішень НКРЕКП виноситимемо відповідні рішення», — сказала вона. І додала, що Нацкомісія вже ухвалила 42 рішення, якими облгазам заборонялося робити донарахування.

А голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначив, що до Кабінету Міністрів направлена остання, відредагована версія фінансового плану компанії з метою включення в капітальні витрати придбання лічильників газу для населення.

При цьому Прем’єр-міністр зауважив, що потрібно передбачити механізм регресивних позовів до облгазів для повернення коштів НАК, оскільки ті мали встановити лічильники українцям за свій рахунок.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»