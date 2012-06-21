Уряд підтримав постанову Міністерства соціальної політики про надання банками і національним оператором поштового зв’язку «Укрпошта» інструментів для дистанційної оплати комунальних послуг для пенсіонерів та інших одержувачів державної соціальної допомоги.
Профільний міністр Марина Лазебна розповіла, що кожен, хто отримує пенсію або соціальні виплати, буде поінформований про можливість сплатити за комунальні послуги через банківські установи або Укрпошту.
Також Укрпошта забезпечить літнім українцям можливість сплачувати за комунальні послуги або безпосередньо листоноші, який приносить пенсію чи соціальну допомогу їм додому, або замовивши таку послугу через телефони гарячої лінії Укрпошти.
«Крім того, ми хочемо, щоб Укрпошта доставляла пенсії і соціальну допомогу тим одержувачам, які раніше отримували їх у відділеннях, додому або на банківські карти тим, у кого вони є, через грошовий переказ. Тобто ми розширюємо перелік соціальних послуг», – зазначила міністр.
Також вона повідомила, що в цій постанові уряд рекомендує банкам запровадити можливості для зняття готівки з банківських карт у торгових мережах через платіжні термінали для одержувачів пенсій та грошової допомоги.
Міністр також повідомила, що виплати соціальної допомоги, які були призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та на 30 днів після його завершення без потреби у зверненні отримувачів до відповідних установ. Звернутися особисто вони матимуть змогу після звершення обмежувальних заходів.
А ще з 10 квітня має запрацювати інформаційна платформа «Допомога поруч» для надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищеним категоріям громадян від місцевої влади, органів місцевого самоврядування, соціально відповідального бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та ін.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»