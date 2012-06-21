У Бангладеш археологи розкопали залишки великого храмового комплексу, побудованого на честь Будди, вік якого, ймовірно, перевищує 1000 років. Знахідку вже назвали унікальною через елементи, яких немає в інших буддійських храмах.

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Про відкриття повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на місцеве видання The Dhaka Tribune. Древній храмовий комплекс буддійського монастиря був виявлений на південному заході Бангладеш. Його знайшли вчені з регіональних відділів археології Кхулна і Барісал.

Це був дуже великий комплекс. За попередніми оцінками вчених, він мав два буддійських храму, внутрішні двори і 18 кімнат. Археологи вважають, що у цих келіях між IX і серединою XI століть нашої ери проживали монахи. У більш пізні періоди часу на місці цього древнього храму було зведено інші релігійні споруди.

«При проведенні розкопок на цій ділянці ми виявили фрагменти орнаментованої цегли, теракотову черепицю та глиняні горщики, - каже Урміла Хаснат, науковий співробітник відділу археології. - Фрагменти теракотової цегли і меморіальних дощок були прикрашені гравюрами, які зображують квіти лотоса і геометричні фігури».

Також археологи виявили фрагменти ліпнини, яка теж була прикрашена квітами і геометричними візерунками. Що стосується посуду, то кілька таких знахідок заслуговують на увагу. Так, один із горщиків відноситься до того типу посудин, які можна знайти тільки у буддійських монастирях, що датуються VII-XI століттями.

Для Бангладеш це перша подібна знахідка. За словами дослідників, архітектура комплексу містить деякі унікальні, виняткові деталі. Первинний аналіз цих археологічних та архітектурних особливостей показав, що цей храм дуже помітно відрізнявся від інших буддійських монастирів, раніше виявлених у східних частинах Індійського субконтиненту.

Наприклад, вчені звернули увагу на надзвичайно товсті стіни, які поділяли 18 кімнат. В інших монастирях стіни, що розділяють келії, набагато тонші. Крім того, у південно-західній та північно-західній частинах комплексу кімнат не виявили. Там розташовувалися майданчики, вимощені глиняною цеглою.

У чернечі келії можна було потрапити через загальний ганок, перед яким лежав просторий внутрішній двір. Судячи з усього, на південний схід від головної будівлі стояв ще один храм. Однак місцеві жителі з плином віків повністю його зруйнували і побудували на його місці свої будинки.

Вчені відзначають, що знайдений комплекс не схожий і на сучасні буддійські монастирі в Бангладеш і розташованих поблизу індійських штатах Біхар, Одіші і Західна Бенгалія. Зараз вони намагаються знайти хоча б один подібний об'єкт в інших регіонах Південної Азії.

«Це відкриття має життєво важливе значення для археологічної історії Бангладеш, - вважає індійський археолог доктор Арун Наг. - Це всього лише другий буддійський монастир, виявлений в Південній Бенгалії. Його давня архітектура має деякі унікальні особливості, які раніше не зустрічалися тут».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»