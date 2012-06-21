Колекцію унікальних експонатів бронзового століття, зокрема сокири, кинджали і фрагменти мечів буде представлено в лондонському музеї. Всього буде виставлено на показ 453 артефакти віком майже 3000 років.
Усі предмети з цієї колекції були виявлені археологами у вересні 2018 року і датуються періодом між 900 і 800 роками до нашої ери.
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Вчені уважно вивчали об'єкти, перш ніж вони вперше з'явилися на виставці, і виявили додаткові раритети.
З 3 квітня по 1 листопада бронзовий скарб буде експонуватися в Музеї лондонських доків, після чого відправиться на своє постійне місце в музей Хейверінга.
Скарб з безліччю предметів, переважно з різною зброєю, став одним із найбільш значущих відкриттів і визнаний третім за величиною відкриттям епохи бронзового століття у Великобританії. На думку експертів, в цьому місці могла бути кузня або щось на зразок магазину зброї, настільки ретельно були згруповані знайдені предмети. Загальна вага предметів становить 45 кілограм, тому їх не можна було легко носити з собою.
Крім того, вчені також не виключають, що колекція є підношенням богам, що було цілком звичайною практикою в суспільстві бронзового століття.
Вчені відзначають, що нині всі знання про бронзове століття мають лише фрагментарний характер, тому кожне відкриття дає ще один шматочок знань у цій складній мозаїці минулого.
Наприклад, у цьому скарбі серед виявлених об'єктів знаходилися і спеціальні кільця, два прикрашені террет-кільця – фурнітура з гужової підводи, яка використовувалися для запобігання заплутуванню поводів на гужових возах – це унікальна знахідка для Великобританії. Кільця террета були раніше знайдені у Франції, але не у Великій Британії. Тепер археологи визначили браслет, який був імпортований, імовірно, з північно-західної Франції, і мідні злитки з Альп.
Кейт Сумнал (Кейт Sumnall), куратор археології в лондонському музеї, розповіла, що несподівані знахідки розповідають про зв'язки Англії з Європою 3000 років тому.
«Ці об'єкти дають уявлення про те, що це було не ізольоване співтовариство, а скоріше співтовариство, яке вписалося в набагато більшу культурну групу зі зв'язками вздовж долини Темзи і всього континенту».
Ця знахідка дає уявлення про те, як люди і товари могли подорожувати країною в бронзовому столітті.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", «Перстень вікінгів» виявився символом Воскресіння Ісуса Христа. На ньому зображено Agnus Dei (Агнець Божий) і павичі, що оточують його, які є символом Воскресіння Ісуса Христа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»