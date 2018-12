Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

У Вінниці керівники міста та області, друзі, колеги, шанувальники привітали з перемогою вінницьку студентку Богдану Плотицю, яка достойно представила нашу країну у Корейському Сеулі на конкурсі World Miss University та стала володаркою титулу «Міс миру».

Організувала зустріч громадська організація «Кращий художник». Чарівна вінничанка, випускниця модельного агентства – Grace є переможницею «СтудМіс України 2018», тож у Сеулі на World Miss University Богдана Плотиця впевнено увійшла в п’ятірку найкрасивіших студенток світу та отримала номінацію «Міс миру». Всього у конкурсі брали участь 58 студенток із різних країн світу. До речі, вона є кординатором пленеру «Кращий художник / The best artist 2018». «Приємно що у Кореї Богдана передставила і наш проект «Кращий художник / The best artist», обличчям якого вона заслужено буде наступний рік!» – зазначив під час зустрічі керівник проекту, народний художник України Володимир Козюк.