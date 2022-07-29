Залозецький краєзнавчий музей на Тернопільщині цього літа організував пленер, роботи художників з якого виставили на аукціон на підтримку Збройних сил України.

Залізці багаті на пам’ятки архітектури, хоч, на жаль, замок, костел Св. Антонія збереглися тільки в руїнах. Але й вони мають свою красу, приваблюють сюди туристів і, безперечно, митців. Директор місцевого краєзнавчого музею Василь Ільчишин ще взимку разом з тернопільськими художниками вирішив провести пленер, щоб написати серію картин для музею, зобразивши архітектурні перлини селища. Проте російський окупант пішов на Україну великою війною, тож кінцеву мету мистецького заходу змінили. Пленер відбувся, а всі роботи виставили на аукціон, кошти з якого спрямують на підтримку Збройних сил України.

В інтернеті опублікували онлайн-каталог з картинами та організували їх показ наживо. Виставка-аукціон «Залозецькі пейзажі» пройшла у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Митці-переселенці теж малювали

Як каже Василь Ільчишин, митців на пленер зібрали протягом одного дня. Погодилися і знані, й маловідомі професійні художники, а також аматори пензля. Приїхали з Тернополя, Теребовлі. Залізці представляли випускники та учні місцевої художньої школи. До гурту долучилися внутрішньо переміщені особи з Харкова та Києва.

Харків’янин Юрій Клапоух відомий у країні своєю творчістю. Через рашистську агресію змушений був залишити рідне місто. Журналістам розповів, що впродовж тижня довелося переховуватися від бомбардувань у холодному та вологому підвалі. Снаряд влучив у його гараж. Вирішив, що треба рятувати власні художні твори й шукати прихистку на заході країни. Так опинився в Залізцях, прочитавши оголошення, що тут можна винайняти будинок. Залозецькі пейзажі панові Юрію до вподоби. На пленері написав олією на полотні дві роботи — «Церква Св. Трійці» та «Брама Залозецького замку». Остання картина сподобалася одному з учасників аукціону, й він готовий заплатити за неї 7 тисяч гривень. Нагадаю, що роботи Юрія Клапоуха мають найвищу стартову ціну — 5 тисяч гривень.

Два власні мистецькі твори представила на виставці-аукціоні Юлія Ліхіна, яка теж змушена була через російських загарбників покинути Харків і приїхати до Тернополя. Юлія написала роботи в одному ракурсі, але в різних видах — графіці та живописі. Наталія Башкатова з Києва на полотні олією зобразила залишки костелу Св. Антонія.

Давнина надихала

Художників не обмежували ні в матеріалах, ні у жанрах, забезпечили полотном, папером. Хтось у роботі використовував акварель, акрил, пастель, хтось — олію, вугілля, олівець, туш. Художниця із Залізців Марія Кусяк застосувала пластилін. У роботі «Джерело «Блакитний струмок» вона використала картон і пластилін, полотно та олію.

Локації учасники заходу шукали самі. Напередодні Василь Ільчишин розіслав майбутнім учасникам світлини місцевості, де відбудеться захід. А потім 23 учасники із захопленням оглядали і обирали для малювання руїни замку, костелу Св. Антонія, а також церкву Св. Трійці.

Тернополянка мистецтвознавиця Наталія Собкович вирішила малювати браму замку і… корову яскравого окрасу, яка завжди пасеться біля замкових стін. Модель виявилася примхливою: то лягала відпочити, то ґедзі не давали їй спокою. Проте на полотні вона з’явилася. А на аукціоні картина «Залозецька корівка» знайшла покупця.

Інша тернополянка Любов Поворозник виходила на дитячий пленер разом з вихованцями тутешньої художньої школи.

Цього літа вона обрала краєвид з водою та церквою Св. Трійці. Картина Оксани Бурди «Світло крізь віки» схвилювала учасників аукціону, й один з них готовий заплатити 6 тисяч гривень.

«Папір і пастель — моя улюблена техніка», — ділиться думками Володимир Кунців, який уперше взяв участь у пленері. Захід залишив йому приємні враження, а ще Володимир зміг познайомитися з іншими художниками та найголовніше — допомогти нашим воїнам. Пан Володимир керує в Тернополі художньою студією, де безкоштовно організовують благодійні заняття для діток, які змушені були з батьками через воєнні дії виїхати з рідних міст.

Загалом на виставці-аукціоні «Залозецькі пейзажі» представили 26 робіт пленеристів. У кожен твір, як каже голова Залозецької селищної громади Андрій Нога, вкладено душу й талант художника. Шанувальники мистецтва можуть оглянути та придбати ці картини, зробивши внесок у нашу спільну Перемогу над ворогом. Виторг від проведення аукціону організатори використають на потреби Збройних сил України.

А ТИМ ЧАСОМ

Археологи продовжують пошук

У Залізцях вчетверте організували спільно з Інститутом археології Національної академії наук України археологічну експедицію. Тут систематично досліджують старе місто. Багато об’єктів нині втрачено — ратуша, площа Ринок, а замок і костел нині в руїнах. На початку XVI століття Залізці отримали статус міста та магдебурзьке право.

Цьогоріч досліджували ділянку в’їзду до Залізців. Вдалося знайти перший будинок, у ньому не залишилося цілих речей. Знайшли один цілий горщик, фрагменти кубків зі специфічним геральдичним знаком крилатого лева. Серед знайдених пічних кахлів — кілька із двоголовим орлом з короною, вершником. Пощастило й на люльки, зразки тканин, взуття, дерев’яний посуд і давні монети. Цікаві дві печатки: одна підвісна мідна XVIІ сторіччя для скріплення грамоти чи листа, а друга — печатка-штамп, на якій вигравіювано ініціали «М.О». Знахідки вивчатимуть науковці.