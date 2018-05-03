Зміна формату відбулася 30 квітня. Поки країна перебувала в розпалі гарячих пікніків на травневі свята, у військових саме розпочалася гаряча пора. «АТО закінчено», — підкреслив Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко після підписання відповідного президентського указу на нараді з військовим керівництвом. Там відбулася й передача повноважень від командувача АТО Михайла Забродського командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву.
«Це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля окупованого Донбасу повернулася під суверенітет України, а для сотень тисяч, мільйонів тимчасово переміщених осіб, які змушені були покинути донецьку та луганську землі, ми створимо умови для того, щоб вони якнайшвидше повернулися і відновили нормальне життя на Донбасі, — окреслив мету нововведення Петро Порошенко. — Можете поставити мені запитання: а коли закінчиться протистояння агресії? Я вам дам абсолютно чітку відповідь: АТО закінчилося, а протистояння агресії, відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнено останній клаптик української землі. Причому як на території Донецької і Луганської областей, так і на території окупованого Криму. Це наша принципова позиція».
У разі загострення ситуації на сході начальнику Генерального штабу Віктору Муженку доручено залучати до складу Об’єднаних сил додаткові сили й засоби ЗСУ, всіх без винятку інших силових підрозділів і складових частин сектору оборони і безпеки. При цьому завершення широкомасштабної антитерористичної операції не позбавляє можливості оголошення АТО в будь-який час, коли виникає терористична загроза на визволених територіях. Ці слова стосувалися вже першого заступника Голови СБУ — керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.
Ситуація перебуватиме під пильним контролем силовиків, які завдяки новому закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях дає їм кардинально нові можливості й нові права. Зокрема щодо протидії диверсійним групам.
Командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва зобов’язано організувати й забезпечити застосування зброї та озброєння наших військ, залишаючи їм право на відкриття вогню у відповідь. «Якщо ворог перейде в широкомасштабний наступ, передусім на вас лягає відповідальність за забезпечення відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Водночас, наголосив він, визволення Донбасу передбачається політико-дипломатичним шляхом, примушенням Росії виконати мінські домовленості. Спільне завдання цивілізованого світу полягає в реалізації безпекового пакету мінських угод, включно з гарантованим режимом припинення вогню.
За чотири роки АТО завдяки загальнонаціональній солідарності, мужності й патріотизму більшості українців зробила й виконала поставлені завдання. Вона зруйнувала імперські плани Кремля щодо подальшого захоплення наших територій і свідомості громадян. Дуже швидко стало зрозуміло, чим загрожує кожному українцеві «руская вєсна» і «рускій мір». Тож боротьба триває, і шансів у нас дедалі більшає.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»