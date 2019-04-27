В ніч на 26 квітня 1986 року внаслідок аварії на ЧАЕС відбувся радіоактивний викид потужністю «300 Хіросім». Це найстрашніша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики

Учора, у річницю ядерної аварії, керівники держави вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які проявили неймовірну мужність і героїзм, намагаючись зменшити руйнівні наслідки цього техногенного лиха ціною власного здоров’я та життя.

Президент Петро Порошенко подякував ліквідаторам аварії на ЧАЕС та державам і організаціям, які допомагають Україні долати наслідки катастрофи. «У день 33-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС ми з глибокою шаною вклоняємося ліквідаторам її страшних наслідків та схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували українську землю і, без перебільшення, весь світ від радіаційної загрози», — зазначив Президент, повідомляє УНІАН.

Він висловив вдячність людям різних професій, які в екстремальних умовах доклали титанічних зусиль для приборкання мирного атома, й усім фахівцям, які нині працюють на станції та в зоні відчуження. Адже Чорнобильська аварія стала викликом планетарного масштабу та суворим застереженням усій сучасній цивілізації.

Глава держави нагадав, що нещодавно відкрито нове укриття над 4-м блоком АЕС: «Попри складне соціально-економічне становище, спричинене виснажливою боротьбою проти російської агресії, ми разом із зарубіжними партнерами працюємо на новому унікальному об’єкті укриття, встановленому над зруйнованим четвертим енергоблоком. Крок за кроком реалізуємо важливі безпекові та екологічні проекти для гарантованого перетворення зони відчуження на перспективну, корисну територію», — зауважив Петро Порошенко.

І додав, що запорукою розв’язання проблем, пов’язаних із Чорнобилем, і надалі будуть міжнародна солідарність, спільна мета та злагоджена праця заради безпеки людства і майбутнього поколінь.

А Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що парламент продовжить активно працювати для поліпшення життя ліквідаторів Чорнобильської аварії. Він пригадав, як 33 роки тому світ приголомшила страшна новина про катастрофу. Ця трагічна подія вплинула на життя не лише України та українців, а й усього людства.Голова ВР зазначив, що в Україні вшановують героїв-ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Від імені Верховної Ради він висловив вдячність та пошану ліквідаторам за героїзм і побажав міцного здоров’я, добробуту й довгих років життя.«Український парламент завжди пам’ятає про безсмертний подвиг героїв-ліквідаторів. Тому і надалі законодавці робитимуть усе можливе для поліпшення життя наших героїв, які у квітні 1986-го врятували світ від променів смерті», — наголосив Андрій Парубій.

Влада має докласти всіх зусиль, щоб в Україні більше не повторилася трагедія, подібна до Чорнобильської, а вплив її наслідків на навколишнє природне середовище було мінімізовано. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання зони відчуження і зони обов’язкового відселення.

«Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС проявили неймовірну мужність і героїзм, намагаючись зменшити руйнівні наслідки цього техногенного лиха ціною власного здоров’я та життя. Наша країна завжди пам’ятатиме їхній подвиг», — наголосив Прем’єр.

Усі представники влади мають розуміти свою відповідальність за життя й здоров’я людей і працювати, щоб зробити ядерну енергетику безпечною, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Основне завдання влади — забезпечити чистоту навколишнього середовища. Уряд завершив проект «Укриття», ми відновили весь комплекс заходів, щоб гарантувати безпеку життя і здоров’я людей. Ситуація повністю стабільна. Разом з міжнародними партнерами впроваджуємо новітні технології для подолання наслідків аварії», — сказав глава уряду.

Він наголосив, що впровадження всіх заходів безпеки буде продовжено і надалі. І нині уряд працює за трьома напрямами: ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС; відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення; забезпечення соціального захисту всіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прем’єр-міністр відвідав новий безпечний конфайнмент «Укриття», унікальну технологічну конструкцію, аналогів якій немає у світі. Конфайнмент успішно пройшов пробну 72-годинну експлуатацію. Проект готовий на 99%, завершення робіт заплановано на травень-червень 2019 року.

Володимир Гройсман також відвідав будівництво центрального сховища відпрацьованого ядерного палива та комплекс із переробки та захоронення радіоактивних відходів «Вектор».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»