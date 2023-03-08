Довго запрягали, проте вже найближчим часом таки розпочнуть будувати житло для внутрішньо переміщених осіб. Полтавська обласна військова адміністрація планує розпочати за кілька тижнів. За умови, що громаді нададуть необхідне фінансування. Вартість проєкту попередньо оцінили в 2,4 мільярда гривень.

Ділянку під майбутнє житло для переселенців почали готувати ще з торішньої осені. Підрядники вже доробляють проєктну документацію на будівництво, мережі й проводять вишукувальні роботи перед початком зведення багатоповерхівок. Це повідомив начальник ПОВА Дмитро Лунін: «Розроблено проєкт на вісім багатоповерхових будинків. Проводять усі комунікації з водовідведення і водопостачання, енергопостачання. Із 1 квітня ми готові будувати. І щойно буде надано кошти з бюджету, розпочнемо ці роботи. Кошти надає держава, розподіляє їх профільне міністерство, яке вже має проєкт. Останній — на стадії узгодження. Більш як 2 тисячі осіб зможуть отримати житло».

Подарунок від поляків

За інформацією проєктної компанії «Укрбілдінвест», майбутні будинки для ВПО матимуть по шість поверхів і укриття. Усього збудують 900 квартир, 30 квартир віддадуть людям з обмеженими фізичними можливостями. Кількість паркувальних місць — 450.

Дмитро Лунін повідомив, що на території Полтавської обласної психлікарні облаштовують модульне містечко для переселенців.

«Його розраховано орієнтовно на 520 людей. Складатиметься із 240 модулів. Будиночки облаштують з урахуванням базових потреб. Вони будуть з утепленими вікнами, мінімально обладнаною кухнею, санвузлом, душовою та зоною відпочинку».

Модульні корпуси, які монтують на вулиці Медичній, — гуманітарна допомога від Польщі. Тому відповідні роботи виконують польські інженери. У новозведені корпуси можуть заселити тих знедолених, які поки що мешкають у дитячих садках та школах Полтави. За цінами, що склались у лютому, вартість благоустрою території, асфальтування доріжок та паркувального майданчика, підведення комунікацій, а також збільшення потужності електричних мереж під модульне містечко коштує понад 42 мільйони гривень. Це без вартості самих модулів, які польські партнери надають безплатно.

Вартість реконструкції одного з корпусів психлікарні під житло для 60 переселенців та благоустрій прилеглої території оцінюють у 110 мільйонів гривень.

Відповідно до договорів, модульне містечко мають змонтувати до кінця червня 2023 року. Реконструкцію корпусу лікарні мають завершити 2024-го.

У Полтаві планують звести житло для ВПО поблизу колишніх військових артскладів, відремонтувати будівлю дитсадка №41 на вулиці Коцюбинського, багатоповерхівку в Подільському районі міста. Торік міська влада Полтави подала пропозицію на фінансування будівництва житла для переселенців за інвестиційною програмою Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Донор програми — німецька організація KfW. Для участі у програмі під реконструкцію обрали будівлю колишньої лабораторії Полтавської СЕС на вулиці Івана Мазепи. В Інституті розвитку міста розповіли, що начебто це єдина комунальна будівля, яка відповідала проєктним вимогам.

За кошти німців

Торік у червні керівництво Полтави розпочало переговори із представниками УФСІ. В Україні підібрали три об’єкти на реконструкцію будівель і один з них — у Полтаві. Цими днями представники організації відвідали місто над Ворсклою й узгодили деталі проєкту. На сесію міськради мають винести проєкт рішення про підписання меморандуму з УФСІ. Потім управління капітального будівництва виконкому Полтавської міської ради замовить проєктно-кошторисну документацію, в якій визначить необхідну для робіт суму. УФСІ займатимуться подальшими тендерними процедурами й пошуком підрядної організації.

Після реконструкції будівля матиме приблизно 25 квартир. Ще не визначилися, це буде соціальний гуртожиток зі спільною кухнею і санвузлом чи повноцінні однокімнатні квартири. Деталі стануть зрозумілими після розроблення проєкту.

Приміщення колишньої лабораторії СЕС планують реконструювати за пів року. Після завершення робіт вона залишиться у комунальній власності міста.

Щоб питання будівництва житла для знедолених вирішувати в оптимальні строки, в Полтаві планують створити комунальну організацію «Центр підтримки внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб Полтавської міської ради». Цей проєкт рішення ще не обговорювали на депутатських комісіях. Про завдання центру розповів перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

«Полтавська ОВА має структурний підрозділ, який працює із проблемами переселенців, — обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спочатку ми хотіли створити спеціалізований відділ при міському управлінні соціального захисту, але мені здається, що чиновники не будуть ефективними на 100 відсотків. До того ж відділ не буде розпорядником коштів. У нас ще є Інститут розвитку міста та управління культури, які ведуть напрям гуманітарної допомоги, але в них інший функціонал.

Тому й виникла ідея створити спеціалізовану комунальну організацію, яка б допомагала 62 тисячам ВПО в нашому місті. До речі, вже 250 осіб стоять у черзі на отримання житла. Спеціалізоване підприємство краще б упоралося із цими завданнями».

Отже, якщо депутати підтримають цю ідею, в місті з’явиться ще один соціальний центр. А відповідно й певна кількість нових робочих місць, зокрема для переміщених осіб.