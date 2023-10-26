За час роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала майже 700 тисяч тонн зерна переважно в Європу й Африку. Але найбільшу кількість агропродукції експортують через дунайські порти. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, виступаючи на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства в Люксембурзі.

«У серпні ми відкрили тимчасовий коридор Чорним морем. Він працює завдяки підтримці наших Збройних сил і довірі міжнародних партнерів. День у день кількість кораблів, які заходять у порти, збільшується. За час роботи нового коридору в порти зайшло 38 суден, вийшло понад 30, звичайно не всі вони із зерном. Та ми змогли вивезти майже 700 тисяч тонн зерна. Однак найбільше нашої продукції нині експортують Дунаєм через Румунію. Ми щиро вдячні румунським колегам за розуміння, підтримку і співпрацю», — підкреслив Микола Сольський.

Він повідомив, що у вересні через дунайські порти експортували майже 2,3 мільйона тонн агропродукції. У серпні цей показник був трохи вищим — 2,4 мільйона тонн. Загалом весь експорт аграрної продукції у вересні становив 3,6 мільйона тонн. Микола Сольський наголосив, що таких обсягів недостатньо для вивезення всієї передбаченої до експорту агропродукції.

«Маємо експортувати приблизно 6 мільйонів тонн на місяць, щоб зберегти наше сільське господарство як ключову галузь економіки. Забезпечити такий обсяг транспортування можна, лише відновивши повноцінну роботу глибоководних портів Великої Одеси. Бачимо тенденцію до збільшення кількості кораблів, які виходять з наших портів. Сподіваємося, вона збережеться», — підкреслив міністр агрополітики.

Уряд розробив новий механізм

Микола Сольський зазначив, що введені Єврокомісією обмеження на окремі види української агропродукції не позначилися на стабілізації цін, як очікували окремі прикордонні країни. Ціни і надалі знижуються.

«На це впливає чимало чинників, зокрема високі врожаї у Бразилії й Австралії. Очевидно, ключову роль у зниженні цін відіграє не українське зерно», — наголосив Микола Сольський.

Він нагадав, що для забезпечення безперебійного експорту Україна розробила новий механізм. Ідеться про ліцензування окремих видів аграрної продукції, до експорту якої виникало найбільше запитань. Процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів із дня отримання заявки на експорт. Упродовж цього часу Україна інформує Європейську комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт. Без погодження цієї країни ліцензію на експорт з України не видають. Микола Сольський запросив країни, які ще не визначилися, долучатися до впровадження такого формату співпраці, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Міністр агрополітики та продовольства закликав міжнародних колег підтримати програму Президента Зеленського Grain From Ukraine.

«26 листопада відбудеться 2-й саміт Grain From Ukraine, щоб забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи. Недавні події у світі показують, що в час, коли демократії перебувають під прямою загрозою, ми повинні разом орієнтуватися на цінності, які нас об’єднують і роблять сильними, зокрема продовжувати програму Grain From Ukraine», — наголосив міністр.

Євросоюз підтримав українських фермерів

Міністри сільського господарства та рибальства країн Євросоюзу висловили готовність і надалі сприяти експорту українського продовольства, зокрема зерна, на світові ринки і в ЄС. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Люксембурзі під час пресконференції заявив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії, яка головує в ЄС, Луїс Планас Пучадес.

«Ми розглянули ситуацію на ринку й запросили до участі міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Ми підтвердили нашу підтримку народу та уряду України, які страждають від наслідків злочинної війни, що її розв’язала росія. Ми підтримали українських фермерів, щоб дозволити їм продовжувати експорт зерна. Це дуже важливо для того, щоб знизити вразливість світових ринків. Тож ми висловили Україні політичну підтримку та надаємо економічну допомогу, щоб гарантувати продовольчу безпеку», — сказав іспанський урядовець.

Він зауважив, що дуже багато було зроблено, щоб підвищити спроможності коридорів солідарності для експорту українського зерна на світові ринки. Зокрема, міністри розглянули нові шляхи транспортування українського продовольства через Румунію, Молдову, а також Балтійським та Адріатичним морями.

Відповідаючи на запитання преси, Луїс Планас Пучадес підтвердив, що жодні гучні події у світі, зокрема криза на Близькому Сході, не знижують важливості зусиль ЄС, України та її сусідів в організації вивезення зернової продукції.

«Хочу бути в цьому дуже чітким: ви не можете гратися із продовольством. Маємо знайти шлях для вивезення українського зерна, щоб постачати його зокрема до певних країн Азії, Латинської Америки, Африки, а також до Європейського Союзу. Для нас це також питання політичної солідарності», — наголосив іспанський міністр.

Він підкреслив, що ЄС визнає мужність українських партнерів, які намагаються здійснювати експорт з Одеси та інших портів, і роблять це в дуже важких обставинах усупереч блокаді Чорного моря російським військовим флотом. Ці зусилля, за його словами, дуже важливі з економічного погляду, оскільки зерно залишається істотним джерелом фінансових надходжень до бюджету України.

«Питання продовольчої безпеки існує. Це означає: хоч би що трапилося на Близькому Сході, транспортування зерна з України залишатиметься пріоритетом. росія вживає заходів, щоб перекрити чорноморський шлях, перегороджуючи можливі канали для вивезення українського зерна. Порти та продовольчі склади стали ціллю російських атак. Це ще одна причина для нас, ЄС, щоб потужно підтримувати Україну зокрема через координаційну платформу, яка об’єднує Україну, Єврокомісію та п’ять прикордонних країн ЄС. Імовірно, ми зможемо підвищити ефективність транспортування українськогозерна», — додав Луїс Планас Пучадес.

Він зауважив, що нині ситуація на сільськогосподарському ринку в Польщі, Словаччині, Угорщині, Болгарії та Румунії набагато краща, ніж ще п’ять тижнів тому. Завдяки координаційній платформі, конструктивній позиції України та її двостороннім переговорам із сусідніми країнами вдалося досягти стабілізації на цих ринках та підвищити ефективність коридорів солідарності для транзиту української зернової продукції.

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський навів статистику щодо розвитку спроможностей коридорів солідарності. За даними Єврокомісії, у вересні цим маршрутом вдалося перевезти 3,8 мільйона тонн українського зерна, у серпні цей показник становив 4,38 мільйона тонн. Єврокомісар нагадав, що лише за підсумками врожаю цього року Україна має майже 56 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт. Це означає, що обсяг зернового експорту має становити принаймні 4,7 мільйона тонн на місяць.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Укрінформ