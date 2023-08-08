Як СТОВ «Гусарівське» в Балаклійському районі повертається до роботи та відновлює зруйноване ворогом під час окупації

З початку повномасштабної війни тут було знищено 70 великих сільгосппідприємств та понад 340 одиниць техніки. Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій на Харківщині постраждало багато фермерських господарств. Відновлення їхньої діяльності — один із пріоритетів державної влади. Свою допомогу в цій важливій справі надають і міжнародні гуманітарні організації та бізнесові структури. Приміром, нещодавно компанія LNZ Group запровадила проєкт «Аграрне відродження», щоб показати історії господарств, які пережили окупацію, та надати їм допомогу у відновленні. Таку підтримку вже отримало СТОВ «Гусарівське», що в Балаклійському районі на Харківщині.

Повністю відновити господарство

«СТОВ «Гусарівське» пів року перебувало в зоні бойових дій та під окупацією і зазнало мільйонних збитків, — розповідає журналістам заступник директора з виробництва цього господарства Анатолій Ісіченко. — російські війська зайшли в Гусарівку 3 березня 2022 року і за короткий час знищили фактично всю виробничу базу нашого господарства. Із 2579 голів великої рогатої худоби залишилося 226, з яких усього 15 дійних корів. Було знищено 200 тонн дизпального, молочний комплекс на 500 голів і два доїльних зали. Крім того, згоріло 5 тисяч тонн соломи і 2 тисячі тонн сіна. Немає жодної ферми, складу, куди б не було прильотів. Усі господарські споруди, зокрема й адмінбудівля, залишились без дахів. Сільськогосподарські землі заміновано, а до того ще й завалено військовим металобрухтом. Понад 5 тисяч гектарів досі очікують на розмінування.

Трагедія, що сталася з тваринами, які були в господарстві, не для слабкодухих. Був випадок, коли снаряд прилетів прямо в череду корів. Якусь убило, якійсь відірвало ногу чи щелепу. Було страшно спостерігати, як наші корови мусили витримувати жахливий голод під час окупації. Нестача їжі доводила тварин до того, що вони змушені були їсти власні хвости. Неможливо передати словами ту біду, яку пережили і люди, і тварини. Про це важко згадувати».

Усе тут у руїнах

«У господарстві не залишилося жодної вцілілої будівлі. Навіть офіс постраждав від потрапляння міни, — веде далі Анатолій Ісіченко. — І не було тут місця, де можна пройти — усе в уламках і осколках. Після деокупації в тих людей, що залишалися, ми запитали: що ж будемо робити? Люди кажуть: будемо працювати, відновлювати. Так і працюємо на відродження нашого господарства. Один зі складів уже в процесі реконструкції. Ми збираємо матеріали з пошкоджених складів і використовуємо їх для будівництва нових споруд».

Їхня мета — повністю відновити господарство, хоча нині здається, що це майже нереально.

«Під час окупації було повністю знищено насіннєвий запас — приблизно 10 тисяч тонн зерна. Дахи на зерносховищах були пробиті, тому зерно зіпріло, проросло і стало не придатним для використання. Його вивозять на сміттєзвалище. Крім того, окупанти майже на 80 відсотків знищили машинно-тракторний парк, і тепер дефіцит техніки породжує нестачу робочих місць».

28 березня 2022 року село визволили від окупантів, але воно ще потерпало від постійних обстрілів. Ситуація змінилася тільки після 7 вересня, коли під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині визволили багато населених пунктів.

«Обстріли були постійні, майже всі наші будівлі та будівлі сусідніх господарств знищено через влучання ворожих снарядів. З кінця березня минулого року в селі не було ні світла, ні газу», — пригадує Анатолій Ісіченко.

Оскільки масштаби руйнувань були величезні, то після деокупації світло в Гусарівку дали лише у грудні, а пізніше відновили й газопостачання. Але співробітники ДСНС не змогли обстежити сільськогосподарські угіддя. Тому працівники господарства самостійно обійшли приблизно 2 тисячі гектарів і перевірили територію на наявність мін, снарядів та нерозірваних касетних боєприпасів. Лише після цього частину полів вдалося засіяти соняшником, кукурудзою і вівсом.

Ставка на власну переробку

СТОВ «Гусарівське» робить лише перші кроки на шляху до відродження. Колеги та сусідні господарства допомогли йому отримати корів і свиней для відновлення поголів’я, дали кукурудзяний силос і солому для годівлі тварин. Крім того, господарство самостійно придбало 4000 курей, 100 свиней і майже 120 овець. «Це тварини, які не потребують великих затрат, але допоможуть забезпечити роботою і їжею односельчан. Усе, що посіяли, піде на корми для тварин», — пояснює заступник директора. Він також зауважує, що значну допомогу господарство отримало від американського фонду The Howard G. Buffett Foundation: спільно з компанією LNZ Group вони надали посівний матеріал — гібриди кукурудзи UNIVERSEED, соняшнику бренда Strube та селітру.

Анатолій Ісіченко каже, що керівництво СТОВ докладає усіх зусиль для відновлення господарства й села, щоб люди змогли повернутися додому і щоб їм було де працювати. Нині найважливіше завдання — дати людям робочі місця і забезпечити харчами. Якщо раніше господарство фокусувалося на експорті своєї продукції, то найближчим часом тут планують зосередитися лише на відновленні та розвитку. З цією метою планують налагодити перероблення тваринницької продукції. Від довоєнних надоїв, які сягали 12 тисяч літрів щодня, у СТОВ «Гусарівське» через винищення поголів’я цей показник знизився до 500 літрів. Для продуктивного використання сировини вирішили розвивати сироваріння. Поки що гусарівці виробляють три види сирів — адигейський, бринзу і просто відтоплений сир. Продукцію залюбки розкуповують місцеві жителі навколишніх сіл, а також харків’яни. Наприкінці весни СТОВ «Гусарівське» відкрило в обласному центрі свою крамницю, тож незабаром морозиво з Гусарівки зможуть оцінити і харків’яни.

Потужності дають змогу виготовляти, крім сиру і морозива, ще й сметану, але для її виробництва бракує молока. Керівництво господарства планує щороку збільшувати дійну череду на сто голів, щоб довести її до тисячі.

Фермери також отримують допомогу

А тим часом Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) і Всесвітня продовольча програма (ВПП) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України розпочинають на Харківщині масштабну програму з розмінування та реабілітації земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Програму буде спрямовано на допомогу фермерам і фермерським господарствам з Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Але лише тим, які мають у власності чи орендують земельні ділянки загальною площею до 300 га. Серед інших критеріїв пріоритетності — високий відсоток необроблюваних земель як наслідок війни; високий відсоток розбомблених земельних ділянок; значне забруднення зон; зменшена кількість працівників внаслідок війни; ґрунти загальнодержавного значення; сполучення ділянок з дренажним басейном, вилуговування ґрунту.

Фермерів, які потребують такої допомоги, запрошують реєструватися через Державний аграрний реєстр і до 15 серпня 2023 року подавати заявку на розмінування. Ті, кого оберуть для участі в програмі, отримають підтримку з розмінування, наскільки це можливо, а також іншу допомогу для відновлення сільськогосподарського виробництва.

Наразі в Державному аграрному реєстрі зареєстровано понад 2,5 тисячі підприємців, юридичних та фізичних осіб-фермерів, що працюють на Харківщині.