Уряд продовжує працювати над тим, щоб росія відшкодувала та заплатила за збитки, завдані Україні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів росії, яке відбулося 13 березня.

Учасники групи — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Національного банку України Андрій Пишний, заступник керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

На засіданні розглянуто важливі питання. Крім обговорення напрацювань міжвідомчої робочої групи та міністерств, на порядку денному були такі теми: робота з міжнародними партнерами, налагодження діалогу щодо конфіскації знерухомлених активів рф та напрями, на які можна використати ці кошти в Україні.

«Ми вдячні нашим друзям і союзникам за замороження всіх активів агресора на території їхніх держав. Вдячні країнам G7 та Євросоюзу за ініціативу, яка дає змогу працювати цим активам на користь України вже зараз і зміцнювати нашу стійкість під час війни», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що, відповідно до звіту Світового банку, збитки, яких росія завдала Україні, сягають 524 млрд доларів. А нині на Заході заморожено російських активів на приблизно 300 мільярдів доларів.

«Ми наполягаємо, щоб усі ці активи було конфісковано та спрямовано Україні. Проводимо системну роботу в цьому напрямі», — повідомив глава уряду.

За підсумками наради визначено подальший план роботи і дотичним відомствам надано відповідні доручення, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.