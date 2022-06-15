За 110 днів повномасштабної війни російські війська зруйнували десятки тисяч домівок українців. За найскромнішими підрахунками, пошкоджено 45 мільйонів квадратних метрів житла. Деякі міста й села майже повністю зруйновано. Окупанти завдали нашій країні стільки лиха й руйнувань, скільки не знала наша земля із часів Другої світової війни. На цьому у промові перед черговим засіданням Кабінету Міністрів наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Заради пам’яті тих, хто віддав життя за свободу України, маємо перемогти й побудувати сильну та заможну країну. Маємо відновити і відбудувати зруйноване кращим, ніж воно було до війни. Для уряду це стратегічне завдання. Порахувати всі збитки, завдані окупантами, підготувати план відбудови, знайти ресурси для його реалізації. Ці три проєкти відбуваються паралельно і просто зараз.

Уже створено спеціальну комісію, яка займатиметься аудитом збитків, завданих воєнною агресією росії. Важливо порахувати не лише вартість зруйнованих мостів і доріг, а й вартість житла людей, шкоди для природи, нереалізованих прибутків та інвестицій бізнесу. Такі підрахунки важливі, адже це один зі стовпів майбутнього плану відбудови», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Рішення — за депутатами

Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, яких завдала житлу українців росія.

«Раніше таку довідку складали в довільній формі, через що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфіковуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджуватиме його збитки. Цим рішенням також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна», — прокоментував очільник уряду. Він розповів, як це відбуватиметься.

Перший етап полягає в тому, що уряд затверджує форму акта обстеження об’єкта і механізм його складання. Буде створено регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься із трьох людей, які заповнюватимуть акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджено фундамент, фасад, стіни, вікна, підлогу, двері та інші конструкції. Усе це фіксуватимуть і підтверджуватимуть цифровими підписами члени комісії. Усі нові акти будуть у цифровій формі через систему «Дія». Усі попередні акти буде оцифровано та внесено у відповідну базу. Відповідатимуть за реалізацію цього і надалі органи місцевої влади.

До слова, українці через «Дію» подали більш як 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло, які передають відповідним органам на місця. Руйнування верифікує комісія, і далі людина зможе побачити в «Дії» документ, який підтвердить збитки.

Другий етап — розроблення уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею нині працює Міністерство розвитку громад та територій. Ідеться про таке: наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватимуть вартість майна за уніфікованим стандартом. Рахуватимуть середню ціну звичайних вікон, а не ціну, за якою кожне конкретне вікно купували раніше. Після того як зроблено відповідну оцінку, можна буде побачити загальну суму збитків на кожному об’єкті. У майбутньому саме таку суму відшкодовуватимуть людям.

«Детальніше процес компенсації та виплат буде зрозумілим після ухвалення законопроєкту «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації». Уряд очікує на ухвалення закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Нині цей проєкт на розгляді у Верховній Раді. Упевнений, народні депутати підтримають таке важливе для країни рішення найближчим часом», — сподівається Денис Шмигаль.

Заплатити за злочини

Це дасть змогу розпочати третій етап. Після фіксації та оцінки збитків люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно.

Очільник уряду вважає, що це також має відбуватися через «Дію», аби весь процес був максимально прозорим, відкритим, простим і справедливим. Денис Шмигаль відзначає важливий нюанс: фіксація та оцінка збитків нині можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії чи окупація, збитки зафіксують після остаточного визволення цих міст і громад.

Щодо термінів, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло.

«Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз — понад 40 мільярдів доларів. У бюджеті немає такої суми, адже всі кошти пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист країни, а також соціальні виплати. Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані на Заході російські кошти надійдуть в Україну. Нині сотні мільярдів доларів росії заморозили уряди наших партнерів. Ми постійно працюємо з усіма, щоб кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США, працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створено спеціальну робочу групу. Долучаємо найкращих світових юристів. Працюємо щодня, щоб росія повною мірою відчула ціну за свою жахливу та криваву агресію проти нашої країни», — запевнив Денис Шмигаль.

Наостанок він порушив питання, яке дедалі частіше лунає від бізнесу.

«Ідеться про підвищення облікової ставки НБУ до 25% і майбутнє програми доступного кредитування «5—7—9». Програма була, є і буде. Ставки за програмою і надалі будуть пільгові. Працюємо над спрощенням умов для отримання кредитів. Розвиватимемо програму, щоб малий та середній бізнес не просто вистояв, а й мав змогу зростати. Бізнес — це основа зростання та відновлення будь-якої економіки», — підкреслив Прем’єр.

Він додав, що після початку повномасштабної війни щотижня видають доступних кредитів у середньому на понад два мільярди гривень. Це дало змогу відновити роботу тисяч українських підприємців та їхніх працівників.