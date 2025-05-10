У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Засідання Core Group відбулося у Львові за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, високого представника Європейської комісії Каї Каллас, єврокомісара Майкла Макграта, представників Ради Європи та міністрів закордонних справ держав — учасниць Core Group. Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе звернулися до учасників заходу у відеоформаті.

росію слід притягнути до відповідальності за агресію так само, як і нацистів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Глава держави подякував за підтримку України та зазначив, що міністри приїхали із сильними рішеннями та готовністю посилити тиск на росію заради справжнього миру. «росія має відчути нашу спільну — і, що найважливіше, щораз більшу — силу. Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої росії, і починається воно з відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський відзначив символічність того, що ця зустріч відбувається у дні, коли ми вшановуємо пам’ять тих, хто переміг нацизм 80 років тому, і коли ми святкуємо День Європи.

«росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Суворий трибунал за злочин агресії може — і повинен — змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі», — зауважив Президент.

Володимир Зеленський подякував за спільну роботу над розбудовою інфраструктури правосуддя та відзначив зусилля Ради Європи й Нідерландів, а саме Гааги, за готовність стати місцем справедливості.

«Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи — і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. росію буде притягнуто до відповідальності за цю війну. Це моральний обов’язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя», — наголосив глава держави.

Разом здатні створити краще майбутнє для континенту Разом здатні створити краще майбутнє для континенту

Спільним головним завданням України та ЄС залишається досягнення справедливого миру та довготривалої безпеки на континенті. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

«російська агресія остаточно зруйнувала старе уявлення про те, що Європа і Україна — дві окремі політичні траєкторії. Сьогодні ми одне ціле, разом ми здатні створити краще майбутнє для нашого континенту», — зазначив глава уряду. Він наголосив, що стратегічна мета України — набуття членства в Європейському Союзі одразу після настання справедливого миру. Глава уряду додав, що інтеграція України в ЄС гарантуватиме безпеку та забезпечить процвітання і для нашої держави, і для країн співдружності.

«Ми довели, що здатні не просто захищатися, а й постійно змінюватися. Ми не зупиняли реформи. Ми за кілька кроків до повного виконання всіх наших зобов’язань у межах Угоди про асоціацію та готові завершити домашню роботу швидко й відповідально», — наголосив Денис Шмигаль. Він підкреслив, що Європа дедалі активніше демонструє рішучість та оперативність. Зокрема, запроваджує нові санкції, реалізує оборонні ініціативи, зміцнює логіку єдності.

«Наша стійкість, наше вміння адаптуватися, наші природні ресурси, інтелектуальний потенціал і загартована армія — усе це може й повинно стати новим джерелом сили для ЄС», — переконаний Прем’єр-міністр. Він наголосив на тому, що Україна цінує партнерство з ЄС та підтримку нашої держави.

«Вдячні за 75 мільярдів євро фінансової, економічної та гуманітарної допомоги. За майже 50 мільярдів євро військової підтримки. За кожен пакет санкцій проти агресора, за заморожування російських суверенних активів та використання прибутків від них на користь України», — зазначив Денис Шмигаль.

Засідання у Львові модерувала заступник керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, яка координувала юридичну роботу щодо створення cпецтрибуналу.

Понад два роки юридичні команди держав — учасниць Core Group працювали над усуненням прогалини в міжнародному праві щодо відповідальності за злочин агресії проти України. Як підсумок скоординованої роботи було підготовлено проєкти установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу. Наступним кроком стане засідання Комітету міністрів Ради Європи, що відбудеться 13—14 травня в Люксембурзі. На ньому розпочнеться формальний процес створення спеціального трибуналу.

За підсумками зустрічі ухвалено підсумкову спільну заяву («Львівська заява»).

Плюс 1 мільярд євро за данською моделлю

Європейський Союз офіційно оголосив про намір надати майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, у Львові відбулася церемонія підписання угоди про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів між Європейським Союзом та Королівством Данія, Королівством Нідерланди, Французькою Республікою, Італійською Республікою.

«Це історичне рішення, адже зброю для України буде закуплено за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру», — наголосив Денис Шмигаль. Він зазначив, що 1 мільярд євро з передбаченої суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю — безпосередньо в українських виробників, що не лише посилює обороноздатність, а й стимулює економіку та інновації в ОПК. Також, за словами Прем’єра, ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, а понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.

«Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство і підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро. Разом сильні. Разом забезпечимо справедливий мир для України й гарантуватимемо безпеку для всієї Європи», — наголосив Денис Шмигаль.

Військова підтримка та посилення санкцій

У Львові Прем’єр-міністр провів зустріч з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Сторони обговорили чимало актуальних питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Глава українського уряду наголосив на важливості ініціатив щодо надання 1 мільярда євро для української оборонної промисловості та щодо збільшення військової підтримки України 2025 року.

«Очікуємо, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це дасть змогу Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС на європейському ринку і безпосередньо в українських виробників», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також темою розмови Дениса Шмигаля та Каї Каллас стала санкційна політика щодо російської федерації.

«Розраховуємо, що 17-й пакет європейські країни узгодять і схвалять якнайшвидше. Необхідно посилювати тиск на агресора, щоб примусити його до миру», — наголосив глава уряду й додав, що Україна також очікує на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України.

9 травня у Львові відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі. Однією із ключових тем розмови став розвиток двостороннього стратегічного партнерства, закріпленого сторічною угодою, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Також сторони обговорили ситуацію на фронті.

«Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемир’я. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста», — наголосив Денис Шмигаль. Він зазначив, що Україна закликає міжнародних партнерів активізувати зусилля з посилення тиску на росію, щоб примусити її до 30-денного припинення вогню. Один з таких інструментів, за словами Прем’єра, — санкції.

Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував Великій Британії за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту російської федерації.

Глава українського уряду наголосив на важливості ініціативи ERA, яка дає змогу спрямовувати кошти, забезпечені доходами від російських активів, на потреби України та Збройних сил, і подякував Великій Британії за участь у ній.

«Велика Британія залишається нашим надійним союзником. Дякуємо британському уряду та народові за непохитну підтримку», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Непохитна солідарність у День Європи

Україна і європейські союзники зберігають єдність перед складними викликами сьогодення. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного пресбрифінгу з високим представником ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Глава уряду наголосив, що в День Європи партнери продемонстрували непохитну солідарність із нашою країною, і зазначив, що важливі події, які відбулися у Львові, підтвердили стратегічне партнерство між Україною та Європейським Союзом: «Україна та Європа стали на крок ближчими одне до одного. Ми відчуваємо єдність наших інтересів, розуміємо спільність наших амбіцій, нерозривність нашого майбутнього».

Прем’єр підкреслив, що допомога ЄС сприяє економічній стабільності та зміцненню обороноздатності України.

«Україна високо цінує військову підтримку ЄС обсягом майже 50 мільярдів євро та схвалює нові європейські оборонні ініціативи: намір поставити 2 мільйони артилерійських снарядів для України, план ReArm Europe та інструмент SAFE», — сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що крім військової допомоги, Україна одержала 50 млрд євро бюджетної підтримки, а Європейський Союз уже запровадив 16 санкційних пакетів проти росії.

Денис Шмигаль наголосив на важливості відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу за всіма шістьма основними кластерами вже цього року. Він наголосив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб стати частиною ЄС одразу після війни.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ