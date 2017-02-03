За результатами досліджень, проведених торік, майже третина дорослого населення України — громадяни віком від 18 до 64 років — регулярно курить. Попри неоднозначне ставлення до куріння, вони роблять вибір свідомо. В такому разі існує попит на сигарети: за різними даними, 2016-го кожен курець викурив за день в середньому майже 17 сигарет різних брендів. Отже, має бути і пропозиція.

Роки становлення

В Україні Imperial Tobacco — один з підрозділів міжнародної компанії Imperial Brands. Нині це серйозний виробник тютюнової продукції, який займає 18% вітчизняного ринку (дані AC Nielsen за грудень 2016 року).

Виробництво Imperial Tobacco розташовано у столиці. Це Київська тютюнова фабрика, якій торік виповнилося 155 років. Жодне з підприємств в Україні, яке випускає цигарки, не може похвалитися такою живучістю: «Табачка», як називають фабрику кияни, пережила періоди становлення та лихоліття двох світових воєн (під час Другої, наприклад, її евакуювали на південь СРСР), відбудову 1947 року, коли підприємство повернулося до Києва.

Після війни, до речі, на фабриці освоїли випуск нових марок сигарет на вивезеному з Німеччини обладнанні. Зокрема легендарної української «Прими», яка пройшла шлях від звичайної цигарки до сигарети в її сучасному вигляді. Нині «Прима» — найбільша бренд-сім’я на українському ринку: до неї входять такі марки сигарет, як «Прима люкс», «Прима срібна», «Прима оптима», «Прима 83» та «Прима класична».

Як засвідчує статистика, кожна восьма продана в Україні сигарета — це «Прима». З фільтром її було випущено 1996 року, і з часом вона увійшла до ТОП-5 українських марок сигарет. А «Прима люкс» першою проторувала шлях за кордон. Її 1998 року почали виготовляти за технологією American Blend та експортувати до Азербайджану і Молдови.

Портфель брендів Imperial Tobacco охоплює всі сигаретні формати та цінові сегменти, які існують на ринку. Крім уже згаданої «Прими», компанія виробляє і представляє на вітчизняному ринку міжнародні сигаретні бренди Davidoff, Style, West, Parker & Simpson, «Столичні». Торішній обсяг виробництва сигарет компанії становив майже 15 мільярдів штук.

Нове життя фабрики

З початком незалежності України Київську тютюнову фабрику однією з перших серед вітчизняних підприємств було приватизовано. Її нове життя розпочалося 1994 року, коли на її базі було створено спільне підприємство з німецькою тютюновою компанією «Реємтсма». А через чотири роки фабрика переїхала із центру Києва на його околицю. У будівництво нового майданчика та оновлення підприємства було вкладено тоді 110 мільйонів німецьких марок. У цей період почалося впровадження нових технологій і підходів, активне навчання спеціалістів, виведення на український ринок міжнародних брендів та розвиток українських марок.

2002 року компанія стала частиною міжнародної Imperial Tobacco Group, що дало поштовх для стрімкого комплексного розвитку підприємства: іноземний власник інвестував у фабрику понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Згодом київський виробничий підрозділ Imperial Tobacco в Україні фабрика «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» стала однією з найбільших серед 50 фабрик у структурі Imperial Tobacco Group.

Нині на підприємстві працює майже 900 осіб. Фабрику сертифіковано за міжнародними стандартами управління якістю ISO 9001, екологічним стандартом ISO 14001 та стандартом виробничої безпеки і охорони здоров’я OHSAS 18001. До речі, якість продукції — один із пріоритетів в організації роботи Imperial Tobacco Group. Тому в Києві було відкрито й акредитовано першу в Україні лабораторію з тестування тютюнового диму, яка гарантує відповідність якості тютюнових продуктів усім установленим законодавчим вимогам.

Imperial Tobacco активно інвестує в нове покоління високопродуктивного обладнання, сучасні інформаційні технології й автоматизовану логістику. Стратегію розвитку фабрики визначають висока динамічність українського ринку сигарет з окремими сегментами, які активно зростають, і необхідність швидкої реакції на зміни попиту.

Протидія нелегалам

Однак колективу компанії доводиться (як і багатьом іншим вітчизняним підприємствам) боротися з такими негативними явищами, як загострення економічної кризи, контрабанда й підробка продукції, безкінечне зростання податкового тиску та законодавчі новації. Тому разом з модернізацією виробництва компанія надає значні ресурси для захисту своєї продукції від нелегального розповсюдження. У вересні 2010 року, наприклад, Imperial Tobacco Group підписала угоду з міжнародною європейською організацією з протидії економічному шахрайству OLAF про співпрацю в боротьбі з нелегальною торгівлею тютюном. Компанія впровадила на своїх фабриках так звані системи моніторингу руху продукції Track & Tracing до рівня першого клієнта. 2011 року таку систему було встановлено на київському підприємстві, що дає змогу й нині контролювати переміщення продукту і протидіяти його нелегальному розповсюдженню.

До речі, упакована в коробки готова продукція прямує на зберігання до автоматизованого висотного складу. Цей об’єкт — гордість усіх працівників фабрики, адже його вважають одним з найсучасніших та найбільших в Україні висотних складів, який повністю автоматизований і дає змогу одночасно зберігати понад 16 000 палет із продукцією. У його будівництво компанія інвестувала 255 мільйонів гривень.

За лаштунками «табачки»

До складу Київської тютюнової фабрики входять сучасні тютюновий та сигаретний цехи, кілька лабораторій. Завдання тютюнового цеху, наприклад, — підготовка сировини для сигарет: тютюн тут піддають тривалій ретельній обробці. На виробничій лінії за допомогою спеціального обладнання висушений тютюн роблять ароматним та еластичним.

Із тютюнового цеху за допомогою спеціальних конвеєрів сировину подають у сигаретний цех, в якому її загортають у сигаретний папір, додають фільтр та пакують у пачку. Фільтри, до речі, також вироблять на фабриці в Києві. Для цього на підприємстві кілька років тому встановили обладнання вартістю понад 60 мільйонів гривен. Це дало змогу повністю відмовитися від дорогого імпорту фільтрів.

В обох цехах «табачки» працівники фізичних та хімічних лабораторій регулярно перевіряють якість продукції безпосередньо на виробничих лініях, підбираючи пачки на цілісність упаковки та повну їх укомплектованість. Згодом уже в самих лабораторіях ведуть більш ретельний контроль: лише зовнішній вигляд цигарок оцінюють за понад 240 параметрами.

Найбільша цінність — люди

Але найбільша цінність компанії (і цим тут пишаються) — люди. Безпосередньо на виробництві працює понад 500 осіб. Майже 400 осіб відповідають за збут продукції і працюють в різних регіонах України. Окрім того, Imperial Tobacco — надійний партнер для багатьох компаній малого, середнього та великого бізнесу, які реалізують продукцію «табачки».

Компанія дбає про безпеку, здоров’я, розвиток та навчання співробітників, надаючи на це щорічно чималі кошти. Тут створено всі умови для розвитку кар’єри і в Україні, й за кордоном. Тому чимало працівників українського підрозділу працюють у головному офісі у Великобританії та інших країнах.

А ще Imperial Tobacco — надійний стабільний платник податків у державі. «Щорічно, — каже директор з корпоративних та юридичних питань Imperial Tobacco в Україні, Молдові та країнах Кавказу Олег Стрекаль, — ми спрямовуємо до державного бюджету понад 6 мільярдів гривень. Акцизи вже давно стали легким і швидким інструментом наповнення скарбниці. Але ми втомилися від хаотичності податкових та законодавчих змін. Більше того, іноді вони відверто виражають інтереси окремих виробників. У європейській правовій державі так не має бути. Наша фабрика пережила війни, перебудови, кризи, але парадокс у тому, що зупинити її роботу може неправильна політика регулювання. Аби цього не допустити, варто лише прислухатись до думки великого платника податку, роботодавця, інвестора та виробника з 155-річною історією».