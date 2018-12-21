Вирішальний крок 2018 року — успішне продовження реформи з децентралізації й визначення її завершення 2020-го. Наше завдання амбітне: у 2020 році місцеві вибори мають відбутися на новій територіальній основі. Тож слід мобілізувати зусилля всіх учасників процесу: центральної та місцевої влади, парламенту, органів місцевого самоврядування й міжнародних партнерів. У січні 2019 року матимемо спільний з міжнародними партнерами операційний план з виконання завдань. На цьому в Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Сформовано 874 об’єднані територіальні громади, з яких 665 мають прямі міжбюджетні відносини. 16 обласних міст цього року приєдналися до процесу об’єднання. Це показує високий темп децентралізації. На місцях з’являються лідери, готові брати на себе нові повноваження, можливості й відповідальність, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
«До 2020 року в Україні має бути сформовано базовий рівень з ОТГ. Тому першочергове завдання на 2019-й — 100% формування перспективних планів. До цієї роботи мають долучитися місцеві громади, обласні ради й ОДА. Уряд ставить собі за завдання промоделювати найефективніші перспективні плани спроможних громад на території області. Це сприятиме обранню ідеальної моделі спроможної громади, здатної брати на себе повноваження й реалізовувати всі можливості розвитку місцевого самоврядування», — наголосив Геннадій Зубко.
Перспективні плани слід сформувати в Закарпатській, Київській областях і АР Крим. «За перспективними планами сформовано 1285 громад. Після закриття білих плям (районів, де не сформовано жодної ОТГ) є змога сформувати 1450 громад», — зазначив віце-прем’єр.
Також серед пріоритетних завдань на 2019—2020 роки:
— затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад (затвердження територій громад усіх областей; максимальне сприяння добровільному об’єднанню і приєднанню, особливо до міст обласного значення);
— затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні районів (моделювання адміністративно-територіального устрою районного рівня; створення адміністративних округів як основи для майбутніх округів; затвердження територій районів усіх областей);
— передача (децентралізація) повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування між рівнями;
— створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування;
— ефективна система державного нагляду та участі громадян.
У парламенті зареєстровано чотири пріоритетних законопроекти нового етапу децентралізації, які потребують першочергового ухвалення: «Про засади адміністративно-територіального устрою», «Про внесення змін до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення, реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Необхідно ухвалити додаткове законодавство й розробити нові законодавчі акти передовсім щодо унормування визначення суб’єкта затвердження адміністративно-територіального устрою базового рівня; затвердження адміністративно-територіального устрою районів областей; нові редакції законів «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про місцеві державні адміністрації»; внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів тощо. А також закону про органи місцевого самоврядування у частині державного нагляду, базового закону про інститут префектів, закону про центральні органи виконавчої влади, що стосується територіальних підрозділів на місцях та ін.
«Наша мета — покриття всієї території України до 2020 року об’єднаними територіальними громадами. Це дасть змогу прискорити економічний розвиток країни. Ви бачите, як зростають бюджети, коли вони мотивовані. Переконаний, ми це зможемо зробити разом», — резюмував віце-прем’єр.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»