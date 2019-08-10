У Миколаєві кожен четвертий житель страждає від алергії через цвітіння небезпечних рослин

У парках і скверах Миколаєва, біля домівок, на міських майданчиках для відпочинку масово зацвіла амброзія. Про негативний вплив її пилку на здоров’я людей, які страждають від алергії, давно відомо. На жаль, щороку кількість хворих збільшується і в Україні, й у всьому світі. Від полінозу, тобто пилкової алергії, спричиненої цвітінням певних видів рослин, зокрема амброзії, за даними ВООЗ, у світі страждає більш як 70 мільйонів осіб.

Однією з найбільш алергенних вважають амброзію полинолисту, квітковий пилок якої має надзвичайно високу алергенну дію на організм людини. А цвітіння рослини триває три місяці — із серпня по жовтень. Кожна квітка викидає в атмосферу мільярди частинок пилку, які може розносити вітер на відстань майже 500 кілометрів. Пилок амброзії може перебувати у ґрунті до 45 років і згодом прорости. Тож коло тих, хто у групі ризику, постійно зростатиме.

Про це розповіла Миколаївський міський дитячий алерголог Вікторія Яцишена. Протягом дня під час цвітіння амброзії до неї звертаються майже 50 пацієнтів. Кожен четвертий житель Миколаєва має алергічні захворювання, пов’язані із цвітінням рослин. Особливо важкі форми спостерігають у серпні-вересні. Страждають і діти, і дорослі.

Як зазначає лікарка, «алергічна реакція на пилок амброзії нічим не відрізняється від алергії на будь-яку іншу рослину. Алергени, що містяться в пилку, швидко руйнують захисний бар’єр слизових оболонок носа і очей, спричиняючи чхання, сльозотечу, кон’юнктивіт, погіршення зору, подразнення горла, свербіж та почервоніння шкіри, підвищення температури тіла. Іноді може бути набряк легень, ускладнення нападів бронхіальної астми та хронічних астматичних бронхітів». Тож така, на перший погляд, непоказна рослина може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Місцева жителька 40-річна Олена Лактіонова вже не перший рік страждає від таких симптомів, як задуха, набряки, нежить. Її хвороба повторювалася щороку саме в серпні. Пацієнтка була переконання, що то якесь інфекційне чи простудне захворювання, доки не потрапила до лікаря-алерголога.

«Тоді й з’ясувалося, що в мене алергія на амброзію, — розповідає Олена. — Ніколи в житті не страждала на алергію, тож для мене це стало несподіванкою. А коли вже визначено причину, можна продумати заходи, як уникнути виникнення хвороби. По-перше, звернулася до житлово-комунальної контори, аби вона знищила амброзію біля нашої багатоповерхівки. По-друге, сама уникаю місць, де вона росте. Звісно, вживаю ліки, які полегшують стан».

Пацієнтка дослухалася до порад лікарів, які рекомендують удома регулярно проводити вологе прибирання, чистити подушки і килими. Не варто тримати вікна і кватирки відчиненими, випрану білизну не слід сушити на вулиці, після прогулянки варто ретельно помитися, а одяг регулярно прати.

На жаль, поки що чи не єдиний спосіб боротьби з амброзією — виривання трави руками. Або ж знищення рослини до початку цвітіння.

Завідувачка сімейної амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Лідія Уржумова розповідає: «На присадибних ділянках та клумбах необхідно виривати амброзію. На земельних ділянках підприємств, установ та організацій, на територіях населених пунктів і територіях, прилеглих до присадибних ділянок громадян, найбільш розповсюджений метод боротьби — скошування, яке має бути системним тривалий час. Для боротьби з амброзією поза межами населених пунктів можна використовувати гербіциди».

Звісно, знищення амброзії на вулицях і в місцях відвідування городян — завдання комунальних служб. Як повідомили «УК» в департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, установа укладає договір на придбання препарату для боротьби з амброзією амбростопу. Там зазначають, що постійно триває робота підрядних організації з видалення місць зростання небезпечної рослини, а також роз’яснюють населенню її шкідливість. Комунальники закликають разом боротися з амброзією та звести до мінімуму її негативний вплив на здоров’я людей.