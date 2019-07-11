На урочисту церемонію символічної передачі ключів від арки над четвертим реактором Чорнобильської АЕС прибули Президент Володимир Зеленський, працівники Державного агентства з управління зоною відчуження, представники країн і організацій, котрі стали донорами у цьому проєкті. Будівництво нового безпечного конфайменту (НБК) фінансували з Чорнобильського фонду «Укриття», створеного 1997 року за допомогою внесків 45 країн-вкладників і донорів. Загальна вартість НБК становить 1,5 мільярда євро, з яких 1,41 мільярда євро — міжнародна допомога, 105,9 мільйона євро — внесок України.
«Я хочу подякувати нашим героям, ліквідаторам аварії, українцям, донорам, західним партнерам, які зробили великий внесок. Дякуємо від українського народу!» — сказав під час урочистої церемонії Президент, передає Укрінформ. За його словами, нову арку збудовано спільними зусиллями десятків країн світу «задля захисту всієї планети і людства від радіаційного забруднення, яке стало світовою проблемою, що не має кордонів».
На думку Володимира Зеленського, об’єднані зусилля світової спільноти здатні впоратися з викликами планетарного масштабу. «Такими, як, наприклад, зміна клімату чи гібридна війна. Вірю, що ефективні інструменти спільного розв’язання цих проблем знайдемо найближчим часом», — додав глава держави.
Рішення про будівництво нового об’єкта, спроможного замінити над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС саркофаг, зведений у листопаді 1986-го, ухвалено 2000 року. У травні 2016-го лідери країн Великої сімки підтвердили готовність співпрацювати з Україною над ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Це дало можливість розпочати будівництво НБК. Конструкцію побудували компанія Novarka, консорціум французьких будівельних компаній Vinci i Bouygues i субпідрядники з усього світу, до складу яких входили і українські фірми. У листопаді 2016 року арку змонтували і насунули в проєктне положення. Відповідно до контракту успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години й закінчилася 25 квітня 2019 року, стало початком гарантійного періоду. Після його завершення ЧАЕС отримає ліцензію та перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій старого об’єкта «Укриття».
Під час церемонії Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль необхідно показати науковцям, екологам, історикам та туристам усього світу. «На жаль, зона відчуження й досі слугує символом корупції — силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозять металобрухт і використовують природні ресурси», — наголосив Президент і пообіцяв, що «усе це ми скоро припинимо».
За його словами, він підписав указ, який створить зелений коридор для туристів і ліквідує всі корупційні чинники у Чорнобильській зоні. «Не буде величезних черг на КПП і раптових відмов у відвідуванні, про що людина дізнається, лише приїхавши на пункт пропуску», — сказав Володимир Зеленський. Він наголосив, що не буде більше «заборон знімати відео» у Чорнобильській зоні. «Давайте нарешті припинимо відлякувати людей, відвідувачів і перетворимо зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом з вами», — заявив він.
Президент з-поміж іншого вручив ордени «Золота зірка» з наданням звання «Герой України» ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та синові ліквідатора Бориса Баранова. Старший інженер-механік реакторного цеху Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху Валерій Беспалов та начальник зміни на ЧАЕС Борис Баранов у першій дні після аварії спустилися в басейн під зруйнованим реактором атомної станції і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний ще потужніший вибух.