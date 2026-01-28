На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищують саме безпілотники, абсолютна більшість яких вітчизняні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е­бали». Глава держави подякував українським воїнам за ефективний захист України, знищення ворожих цілей, верифікацію результатів та оперативну й достовірну інформацію з поля бою.

«Зараз артилерія має значення, але вже інше. Особовий склад, і передусім наша піхота, виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через таку еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від важливого іншого елемента — від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою», — сказав Володимир Зеленський.

Лише за минулий рік безпілотники вразили майже 820 тисяч цілей. Кожен із цих ударів фіксують, і це допомагає не тільки верифікації влучань, а й функціонуванню бонусної системи оцінювання роботи військових. Електронні бали підрозділи можуть обмінювати на дрони, засоби РЕБ, іншу техніку та спорядження на маркетплейсі Brave1 Market.

«Є в нас бали за кожне ураження — ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабування результатів захисту. За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив: важливо й надалі розвивати напрям захисту від російських «шахедів» та інших ворожих дронів, а їх успішних перехоплень має стати значно більше.

За успішну та ефективну військову службу Президент відзначив воїнів з підрозділів безпілотних систем державними нагородами. Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Героям України Олегові Гуйту та Юрієві Федоренку.

Підполковник командир 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» Олег Гуйт брав участь в АТО, з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Луганщину. Улітку 2022 року придбав перші дрони та налагодив їх роботу у взводі. На початку 2023­го створив окрему роту ударних безпілотників, що зараз трансформувалася у 427 окремий полк безпілотних систем. Її воїни брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Нью­Йорк та Часів Яр. За останні дев’ять місяців під командуванням Олега Гуйта уражено майже 12 тисяч цілей.

Майор командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко брав участь в АТО, з 2022 року — в обороні Києва та боях на Харківщині й Донеччині. Першим серед командирів підрозділів Сил оборони України організував системне застосування безпілотних літальних апаратів для аеророзвідки й забезпечення коригування вогню артилерії та інших засобів ураження. Із червня 2025 року підрозділ під командуванням Юрія Федоренка уразив понад 30 тисяч ворожих цілей.

Глава держави також відзначив орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІI та ІII ступенів і відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» воїнів Збройних сил України, Служби безпеки, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, система «Армія дронів» стала проривом для війни.

«Уперше ми отримали реальні дані з поля бою, які можна використовувати для управлінських рішень. Продовжуємо розвивати програму і вже цього року додамо в систему нові напрями: нараховувати бали і за роботу протиповітряної оборони та армійської авіації проти ворожих дронів, а також винагороджуватимемо снайперів за їхню роботу», — підкреслив він.

На заході міністр оборони відзначив підрозділи, які набрали найбільшу кількість «Е­балів» за ураження ворога в системі «Армія дронів. Бонус».

У десяток увійшли: 414 ОБр БпС «Птахи Мадяра»; ЦСО «А» СБУ; Lasar’s group НГУ; ГВ БАС «Фенікс»; 3 ОШБр; 429 ОП БпС «Ахіллес»; 427 ОБр БпС «Рарог»; 59 ОШБр БпС; 412 ОБр БпС «NEMESIS»; БпС 63 ОМБр.

Очільник Міноборони зауважив, що кожна з нагород — конкретний результат на полі бою, який міністерство масштабує на всю лінію фронту. Саме так підсилюються Сили оборони та вибудовується технологічна перевага над ворогом. Він додав, що одна з цілей — збільшення глибини ураження, щоб перерізати ворожу логістику та знищувати ворожі екіпажі БпЛА. Для цього буде запроваджено коефіцієнти нарахування балів, які залежатимуть від дальності ураження.

Генерал­лейтенант начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, генерал­майор тимчасово виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара та майор командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді відзначили підрозділи та конкретні екіпажі за окремими напрямами.

Зокрема, нагороди отримали підрозділи, які досягли найвищої результативності на полі бою в категоріях: знищення танків; знищення артилерії; знищення ворожих цілей артилерією; знищення ворожих цілей дронами на оптоволокні; оператори наземних роботизованих комплексів (НРК); розвідувальні місії; знищення легкої техніки; знищення ППО та РЛС; знищення цілей на дистанції понад 20 км; перехоплення «шахедів»; знищення особового складу ворога; знищення бронетехніки; перехоплення крил­розвідників.

Було нагороджено виробників найефективніших засобів, які демонструють найкращі результати на полі бою. Також відзначили найрезультативніші засоби за окремими категоріями та найбільш популярні позиції на маркетплейсі Brave1 Market.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерства оборони