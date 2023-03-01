Уже майже 40 років відбувається всесвітній конкурс Coin of the Year («Монета року»). Його щорічно організовує американський видавець Krause Publications. Журі з надісланих робіт обирає по десять для кожної з десяти номінацій. Міжнародна колегія суддів визначає найкращі монети в кожній з категорій. Потім називає монету року. Судді допускають до конкурсу металеві грошові знаки, випущені за два останні роки перед нагородженням. Відзначають за нумізматичний дизайн, художнє бачення, майстерність, якість карбування.

Наша країна вперше була серед переможців 2001 року в номінації «Та, що найбільш надихає». Тоді визнали найкращою срібну 10-гривневу монету «Народження Ісуса». І через понад два десятиріччя Україна знов домоглася успіху в цьому конкурсі.

Було подано 2300 монет, з яких конкурсна комісія обрала 100 для десяти номінацій. Українських металевих грошових знаків увійшло сім, а переможцями стали дві: 10-гривнева срібна «25 років Конституції України» (категорія «Найкраща сучасна подія») та 5-гривнева «До 30-річчя Незалежності України» (категорія «Найхудожніша монета»). А лаври «Монета 2023 року» здобула 5-гривнева «До 30-річчя Незалежності України».

Лелеки та вишитий код нації

Як написав один з нумізматичних сайтів, найкраща монета 2023 року — українська 5-гривнева з нейзильберу. Вона має приголомшливий дизайн, гідна перемоги. Автор її ескізу — заслужений художник України Олег Шупляк, скульптор — Володимир Атаманчук.

Олег Шупляк живе в місті Бережани на Тернопільщині. Світові він відомий серією картин-ілюзій з подвійним змістом «Двовзори». Ці роботи часто використовують у закордонних книжках, українських підручниках. Його полотно «Над рідною землею» чи не найчастіше запозичують для книжкової продукції. Сюжет цієї картини втілено на аверсі 5-гривневої монети «До 30-річчя Незалежності України», на реверсі — мотиви графічної роботи Олега Шупляка «ДНК». Ця монета стала найкращою в Україні 2021 року, а тепер — у світі. На міжнародному конкурсі вона більш ніж удвічі за підсумками суддівських голосів перевершила показник найближчого конкурента. Як зазначило одне з нумізматичних видань, для цього конкурсу перемагати з таким відривом незвично.

Крім самого металевого грошового знака, на це монетне змагання подають його опис. Пан Олег каже, що йому до вподоби трактування організаторів конкурсу того, що зображено на монеті. Коли так, то дозволю собі навести цю цитату-опис: «На аверсі зображені лелеки, що летять над полями традиційних українських орнаментів, та легкий, повітряний дизайн ДНК у лаконічних кольорах нагадують нам про крихку природу Незалежності. Все це робить цю монету універсальною, репрезентативною для нашого часу».

Робота в новій царині

Олег Шупляк — живописець, але любить експериментувати в різних творчих напрямах. Щоправда, брати участь у різних конкурсах йому не дуже до душі. Хоч у тих, в яких вирішив усе-таки випробувати себе, перемагав. Уперше відгукнувся стати учасником Всеукраїнського відкритого конкурсу на найкращий ескіз логотипу з відзначення 200-річчя із дня народження Тараса Шевченка. Тоді понад 100 художників представили майже 210 робіт. Журі у складі знаних митців-графіків визнало найкращим логотип авторства пана Олега.

Коли ж йому запропонували з Нацбанку взяти участь у монетному конкурсі до 30-річчя Незалежності України, завагався, бо ніколи у цій царині не працював. Але, поміркувавши, спробував власні сили в новій для себе творчій справі. І його ескіз-проєкт переміг. Почалася робота чи не впродовж пів року над творенням самої монети. Треба було вивчати нові терміни, заглиблюватися в їхню суть, вникати в технологію карбування металевих грошових знаків, адаптувати власні живописні роботи «Над рідною землею» та «ДНК», сюжет яких узяв за основу для розвитку монетної теми. До праці над монетою навіть залучили орнітологів. Банкнотно-монетний двір Нацбанку України теж експериментував: використав для цієї монети новий метод друку — тамподрук. Спільні зусилля всіх увінчалися успіхом. Адже 5-гривнева монета «До 30-річчя Незалежності України» стала 2021 року найкращою в рідній країні, а тепер — і в усьому світі.

Олег Шупляк розповідає, що коли монета авторства його ескізу брала участь у всесвітньому конкурсі, хвилювався не за себе. Хотілося, щоб Україна здобула пальму першості. Адже на сторінці цього монетного змагання у соцмережах люди писали коментарі (майже 600), художник їх, звісно, читав і «сльози на очі наверталися, бо відчув, наскільки потрібні українцям такі перемоги в різних царинах, щоб здобути одну важливу перемогу над рашизмом». І Україна виборола визнання, вперше за історію в карбуванні монет. Пан Олег щиро дякує всім і кожному, хто вірив і підтримав його в цьому конкурсі.

Успішна робота над 5-гривневою монетою «До 30-річчя Незалежності України» спонукала Олега Шупляка до участі в наступному конкурсі, який оголосив Національний банк країни. Ескіз художника з Тернопілля «Народжений в Україні» знову переміг. Нині над втіленням задуму працює скульптор. Тож із часом побачимо нову монету, теж, до речі, 5-гривневу. Хочеться, щоб й вона підкорила згодом нумізматів і з України, і з інших країн.