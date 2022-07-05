За рівнем підтримки нашої країни в часи неспровокованої жорстокої агресії росії проти українського народу Австралія одна з топових держав. Україна вже одержала від неї значну оборонну допомогу. Анонсовано новий пакет посиленої підтримки. Австралія посилить санкції проти росії. Це підсумки нашої постійної активності, яка збільшує вартість цієї війни для росії. Такими словами Президент України Володимир Зеленський озвучив свої емоції від переговорів у Києві із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

«Історичний момент. Це перший візит керівника австралійського уряду в Україну за всю історію відносин двох держав», — цитує слова Президента його Офіс. Прем’єр-міністр Австралії переконаний, що його візит — початок тісних двосторонніх відносин.

Ключовими темами на переговорах були безпекова співпраця між країнами й подальший захист свободи. «Маємо посилювати міжнародну взаємодію, щоб зламати агресивний потенціал росії. Наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії», — заявив Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками переговорів з Ентоні Албенізі.

Глава нашої держави зазначив, що на Донбасі нині найскладніша ситуація, і вона може бути змінена за умови пришвидшення постачання необхідної зброї для забезпечення вогневої переваги Збройних сил України. І тоді можна буде тиснути на росію на цьому напрямку сильніше. «На сході України, де тривають найзапекліші бої, ситуація найнебезпечніша. На інших напрямках є певне просування українських сил уперед», — зауважив він.

Говорив Президент про те, що своєю агресією проти України рф створила глобальні загрози, які відчуваються в усіх регіонах світу. З Ентоні Албенізі домовлено координувати зусилля задля подолання продовольчої кризи, яку рф спровокувала блокадою українських портів.

Лідери держав приділили увагу економічним викликам і необхідності посилити макрофінансову підтримку України. Президент подякував Прем’єр-міністрові за розуміння українських потреб.

Ентоні Албенізі розповів, що під час відвідання Бучі, Ірпеня та Гостомеля побачив на власні очі руйнування цивільних об’єктів і брутальні порушення прав людини внаслідок цієї аморальної війни. «Австралія готова й надалі надавати підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо. Австралія збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть іще 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до українського запиту. Готові долучитися до міжнародних розслідувань злочинів росії проти України, запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів. Заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості росії фінансувати війну», — акцентував він.

Журналісти поцікавилися думкою Володимира Зеленського про можливу участь білоруських військ на боці росії у війні проти України. «Нашу країну бомбардують ракетами, випущеними з території білорусі, хоч Олександр Лукашенко неодноразово подавав сигнали, зокрема й білоруському суспільству, яке підтримує Україну, що ці ракети було випущено без його волі. Заяви Олександра Лукашенка про нібито участь білорусі в російській війні є небезпечними насамперед для дружнього білоруського народу. Він повинен не втягувати білорусь у цю загарбницьку війну та порушення всіх міжнародних договорів і міжнародного права загалом», — відповів глава Української держави.

Говорив він і про те, що військово-політичне керівництво України розуміє існування ризиків повної окупації Луганщини. Але він закликав усіх розуміти й те, що ситуація може змінюватися щоденно. Так було в багатьох містечках, які були повністю зруйновані і переходили від однієї сторони до іншої.

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«Урядового кур’єра»