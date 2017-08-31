Днями в Києві відкрився найбільший в Україні центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» Державного підприємства «Документ» (пл. Перемоги, 3, 3-й поверх). Там кожен громадянин, незалежно від місця реєстрації, зможе оформити біометричний закордонний паспорт. Також тут можна оформити ID-картку та отримати супутні послуги, наприклад, застрахувати подорож за кордоном, замовити апостилювання, довідку про наявність чи відсутність судимості тощо.

Щодо вартості. Тому, хто хоче отримати біометричний паспорт протягом семи робочих днів, доведеться заплатити 1247 гривень, а хто не поспішає і може зачекати 20 робочих днів, — 992. Щоправда, зараз ці терміни дещо змінилися. Тому варто подумати про оформлення біометричного паспорта завчасно. Адже через ажіотаж термінове оформлення триватиме до місяця, а нетермінове — до двох—двох з половиною місяців. Прес-секретар ДП «Документ» Володимир Поліщук вважає, що восени ажіотаж має трохи спасти. Адже зазвичай про паспорти згадують буквально напередодні виїзду за кордон. Цьогоріч ще й запровадили безвізовий режим.

«Сподіваємося, що найближчим часом люди зможуть отримувати документи все-таки за 7 чи 20 робочих днів, — переконує Володимир Поліщук. — Проте якщо людина вже купила тур чи їй терміново треба їхати за кордон на лікування, під час подачі документів потрібно розповісти про ситуацію нашому фахівцю, написати заяву та докласти копії документів, які засвідчать необхідність термінового виїзду. Після цього наш генеральний директор напише відповідного листа на ім’я генерального директора поліграфкомбінату «Україна». Таким чином усі, хто до нас звертався, вчасно отримали паспорти. Разом із тим знаю, що поліграфкомбінат «Україна» теж працює над розв’язанням проблеми щодо запізнення з друком біометричних паспортів, вони закуповують ще одну технологічну лінію».

Звісно, ті три з половиною мільйони українців, які вірили у безвіз, оформили біометрику давно. Проте більшість чекала до останнього. Нині вже фактично впорались із ажіотажем у Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську. З відкриттям нового центру в Києві ситуація теж має суттєво покращитись.

«Цей центр 25-й і найбільший в Україні. Розташувався він на майже 1400 кв. м, — розповідає керівник центру «Паспортний сервіс» Анастасія Кузьмицька. — Для приймання документів, фотографування та зняття біометричних даних тут діє 28 робочих станцій. Люди отримують уже готові паспорти в дев’ятьох віконцях. До ажіотажу на оформлення документів витрачали 15—20 хвилин, зараз доводиться чекати до 40 хвилин. Протягом дня в центрі можуть обслуговувати приблизно 1500 людей. І не потрібно з самого ранку займати чергу, можна прийти в будь-який зручний час».

Оцінила роботу нового сервісу й співачка Ірина Білик, яка в цьому центрі оформила біометричний паспорт. «Тепер можу швидше поїхати до друзів та родичів за кордон. До речі, мій менший син, якому півтора року, скоро теж отримає такий паспорт, — розповідає співачка. — А у старшого біометричний паспорт уже є. Передовсім хочу відвідати Прагу. Там у мене дуже багато подруг, я їм уже повідомила, що скоро приїду. Приємно вразило, що сам процес подачі документів, фотографування та взяття відбитків пальців тривав буквально хвилин 20».

Співачка Марійка Бурмака також звернула увагу на комфорт і швидкість оформлення паспорта. «10 днів тому я подала документи і дуже хотіла, аби встигли зробити вчасно, — каже Марійка. — Насправді давно потрібно було це зробити, але я була дуже налякана чергами. Коли відкладати вже не можна було, я пішла в центр «Готово» на Печерську та подала там документи. Вся процедура як подачі документів, так і отримання готового паспорта відбувається швидко і легко. Працівники центрів на всі питання надають вичерпні відповіді».

До речі, під час очікування можна випити кави в кафе, розташованому в центрі. Для батьків, які прийшли з дитиною, в центрі є зручний дитячий майданчик.