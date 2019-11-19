Третя серія вибухів за останні три роки на одному й тому самому арсеналі. А висновки де?

Якщо в жителів Харківщини й інших регіонів країни, що межують із Донбасом або РФ, повідомлення про вибухи асоціюються з диверсіями російських найманців, то жителі Балаклійського району в разі таких звісток пов’язують вибухи передусім з негараздами на сусідньому 65-му ракетно-артилерійському арсеналі поблизу районного центру.

Так було і 15 листопада, коли Балаклію й сусідні села вкотре струсонули потужні вибухи. Вони пролунали о 14 годині 28 хвилин з боку горезвісної артилерійської бази. Очевидці нарахували їх близько 20.

Голова Балаклійської міської ради Іван Столбовий відразу після надзвичайної події підтвердив, що на території арсеналу сталися поодинокі вибухи. Як оцінив ситуацію колишній керівник районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Черепаха, розліт уламків становив 20—30 метрів, місцями горіла трава.

Соціальні мережі вибухнули повідомленнями про загоряння сухостою на території арсеналу, що стривожило жителів Харківщини, які ще не забули, як у травні 2018 року саме з такої пожежі розпочалася масштабна надзвичайна ситуація.

За словами рятувальників, котрі прибули на місце загорання, гасили траву військові, оскільки осередок пожежі був на технічній території зброярні.

Внаслідок детонації постраждало семеро військових

За офіційною інформацією Міністерства оборони України, на технічній території проводили планову утилізацію боєприпасів та їх елементів, яких не можна транспортувати. Боєприпаси знищували у спеціально обладнаному котловані. Приблизно два десятки ненароком здетонували.

Внаслідок вибухів на території військового складу постраждало семеро військовослужбовців-саперів. Двоє з них зазнали поранень, не сумісних із життям. Як стало відомо з публікації на сторінці в/ч А0563 у фейсбуці, внаслідок вибухів у Балаклії під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів на технічній території бази загинули військовослужбовці частини прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

Трьох постраждалих після вибухів на території Центральної артилерійської бази в Балаклії оперативно доправили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, одного госпіталізували в Балаклійську центральну районну лікарню.

Як повідомили в опіковому центрі харківської медичної установи, один з госпіталізованих зазнав опіків майже 60% тіла і перелому руки, другий — опіків майже 20%, у третього під час обстеження зафіксували переломи. Цими вихідними один із потерпілих перебував у реанімації, другого оперували, а третього постраждалого перевели до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Поранені з різних регіонів і військових частин. За словами медиків, у найважчому стані в лікарню доправили 43-річного жителя Кіровоградської області, в якого була комбінована травма, опіки і переломи. Його було підключено до апарата штучної вентиляції легенів. На жаль, 18 листопада старший солдат помер у реанімації політравми лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Генштаб ЗСУ ймовірною причиною вибухів вважає помилку саперів. На території військової частини в Балаклії працюють піротехніки, а також оперативна група Генерального штабу.

За попередніми даними оперативної групи Генштабу, встановлено, що на майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів №4 тривали роботи з утилізації боєприпасів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їх елементів, уже підготовлених для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», сталося його загоряння з подальшим підривом вибухонебезпечних предметів.

У Міністерстві оборони запевнили, що місцевим жителям і об’єктам інфраструктури міста Балаклія нічого не загрожує. Сховище боєприпасів перебуває в безпеці.

Як розірвати цю вервечку трагічних подій

Як розповів «УК» перший заступник голови Балаклійської райдержадміністрації В’ячеслав Тищенко, в районі все спокійно.

«Відразу після того, як з’ясувалося, що жителям ніщо не загрожує, ми через ЗМІ, дротове радіо, радіо FM, соціальні мережі повідомили про це людей, пояснили, що евакуації проводити не потрібно, і подальшого розвитку події не буде», — зазначив В’ячеслав Тищенко.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, який відразу після повідомлення про вибухи на арсеналі виїхав на місце пригоди, надзвичайну ситуацію в Балаклії локалізовано.

Він наголосив: прибув на місце, аби побачити, що насправді відбувається у військовій частині. «Для мене це було принципове питання, бо в минулі рази, коли з військової частини запевняли, мовляв, проблему локалізовано, ми бачили, які були наслідки», — пояснив голова ХОДА.

Олексій Кучер повідомив, що всі обставини події та її винуватців встановить слідство. Кримінальне провадження розпочато. Голова Харківської ОДА зазначив, що запропонував військовим допомогу обл­держадміністрації.

На нашу думку, яка цілком збігається із прагненням жителів Балаклійського району розірвати врешті цю вервечку трагічних подій, така допомога буде не зайвою. Адже суспільство так і не почуло виразних висновків про надзвичайні ситуації 2018 року, особливо березневої, коли внаслідок пожежі детонували снаряди і ракети, було евакуйовано жителів усіх прилеглих до території складу боєприпасів населених пунктів, троє осіб зазнали поранень, одна загинула, а матеріальної шкоди було завдано на мільйони гривень.

Тоді у прилеглих селах було пошкоджено 231 житловий будинок, з них 114 приватних, 117 багатоквартирних; пошкоджень зазнали 22 об’єкти інфраструктури та промисловості, 12 — соціальної сфери, зокрема дві школи і два дитячі садки. Балаклійщину відбудовували всією країною, але чомусь не коштом конкретних винуватців.