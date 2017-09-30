Остання надзвичайна подія на складах боєприпасів у Калинівці змусила усіх згадати подібну ситуацію в Балаклійському районі на Харківщині в березні нинішнього року. Тоді пожежа на збройному арсеналі спричинила потужні вибухи, які призвели до руйнувань. «Урядовий кур’єр» неодноразово писав про хід ліквідації НП і ремонтні роботи. Ми знову побували у Балаклії і подивилися, як у районі справилися з викликом, які зміни відбулися, яку допомогу отримали постраждалі жителі.

На біду, яка спіткала балаклійців, миттєво відгукнулися і уряд, і обласна та місцева влада. Як стверджує заступник голови Балаклійської райдержадміністрації Валентина Панасенко, не лише з Харкова та Слобожанщини, а й майже з усіх областей України, зокрема завдяки публікаціям «УК», у перші ж дні почала надходити істотна гуманітарна допомога.

З наближенням холодів увага багатьох ЗМІ прикута до розв’язання проблем ремонту житла, підведення тепломереж і переходу на індивідуальне опалення, надання квартир людям, будинки яких були вщент зруйновані вибухами. Та, як зауважив один з керівників району, не завжди така увага допомагає і збадьорює, бо за полюванням на гарячі резонансні кадри інколи забувають про об’єктивність…

Допомога завжди потрібна

Сьогодні, на жаль, харківський досвід оперативного реагування на викликану пожежею у зброярні катастрофу знадобився вінничанам, де через півроку майже за аналогічним сценарієм і навіть датами почали вибухати боєприпаси на військовому складі в Калинівці. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявила, що Харківщина готова долучитися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Вінницькій області, яка однією з перших півроку тому надала підтримку. Тож наш регіон, у свою чергу, готовий допомогти Вінниці всім необхідним.

За словами Юлії Світличної, Харківська область уже зібрала перші 20 тонн гуманітарного вантажу для Вінниці, зокрема продукти харчування та предмети першої необхідності. «Ми підтримуємо зв’язок із Вінницькою ОДА й сформували склад гуманітарної допомоги з огляду на потреби. Цю допомогу відправляємо зараз. Також формуємо вантаж будматеріалів, який плануємо передати найближчим часом, — повідомила Юлія Світлична. — Ми маємо досвід ліквідації наслідків подібної надзвичайної ситуації, тому також готові надати будь-яку необхідну консультативну й організаційну допомогу, а також направити фахівців».

Не лише досвід боротьби з вогняною стихією, евакуації та убезпечення населення, розмінування територій довелося надбати харків’янам. Головне — в регіоні зуміли сконцентрувати зусилля і ресурси для відновлення мирного звичного життя, дійшли до кожної постраждалої сім’ї.

Схоже, такий нелегкий шлях доведеться пройти і вінничанам.

Кошти є, і вони працюють

Упоравшись із найбільшими загрозами, спричиненими пожежею на складі боєприпасів, у Балаклійському районі без перерви на підрахунки збитків, написання планів взялися за відбудову житла та об’єктів соціальної сфери. Без перерви — тому що всі ці необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної події заходи проводили вже з перших годин. Отож повна й деталізована інформація, яку, звісно, доповнювали й корегували з урахуванням численних звернень громадян, стала основою відновлювальних робіт.

Тоді по матеріальну допомогу для відбудови житла до міськради звернулися 3109 мешканців. Усього до списку громадян, що постраждали внаслідок вибухів на військовому арсеналі, було внесено 3908 жителів міста. Загалом для надання матеріальної допомоги населенню Балаклії з обласного бюджету спрямовано 30 мільйонів гривень. Крім того, 5 мільйонів гривень надійшло з районного бюджету і 4,5 мільйона гривень — з бюджету міста Балаклія. Ще мільйон гривень місто отримало від районів та міст Харківської області.

Найбільше від вибухів постраждали селище Нафтовиків та найближчі до збройного складу мікрорайони райцентру. У селищі Нафтовиків вибухами зруйновано чотири багатоквартирні житлові будинки та два приватні, які не підлягали відбудові.

В одній із багатоповерхівок, що всього за кілометр від зброярні, жила й учасниця війни 87-річна Віра Куроїд, яка під час НП була вдома. «Коли це сталося, я була вдома. Стеля завалилася, на мене падала штукатурка, повибивало вікна. Стіна від основної будівлі відійшла майже на 40 сантиметрів», — розповідає літня жінка.

Можна зрозуміти її тодішній стан, переживання таких самих бідолах по нещастю і під час безпосередньої канонади снарядів, що вибухали буквально над головою, і пізніше, коли прийшло розуміння, що сім’ї залишилися без даху над головою. Але нині всі ті страхи позаду, бо чотири квартири рішенням сесії міської ради вже передано у власність постраждалим, а ще в 21 квартиру нові господарі вселяться до кінця вересня.

До речі, нове помешкання, в якому проживатиме Віра Куроїд, розташоване майже в центрі Балаклії, житло в хорошому стані й не потребує ремонту. «Справді, непридатними для проживання визнано було 25 квартир та два будинки. У нас вже на 100 відсотків підібрані квартири, постраждалі визначилися, куди вони згодні переїхати, аби їм придбали ці помешкання замість втраченого житла. Залишається один будинок. Ми запропонували сім’ї кілька варіантів, господарі розмірковують», — розповів голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський і уточнив, що кошти на це є в повному обсязі.

Нині триває укладення нотаріальних договорів, і, за словами керівника району, невдовзі буде закуплено ще 9 квартир і житловий будинок. А найближчим часом на сесії міської ради їх передадуть у власність постраждалим мешканцям. Незабаром для постраждалих сімей придбають ще 12 квартир і один будинок.

Процедура закупівлі квартир почалася наприкінці липня. З державного бюджету (завдяки домовленості голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом під час його візиту на Харківщину) на закупівлю житла для населення Балаклії, чиї домівки були вщент розтрощеними, спрямовано майже 10 мільйонів гривень. Як пояснила заступник голови Балаклійської РДА Валентина Панасенко, 27 сімей отримають житло, рівноцінне за кількістю кімнат і площею тому, що було втрачено.

«У деяких зруйнованих будинках барачного типу квартири були площею 40 і більше квадратних метрів, тому мешканці мали можливість отримати 2-кімнатні квартири. Але площа не повинна перевищувати ту, яку вони займали. Якщо площа все-таки більша, то передбачено можливість доплатити за «зайві» квадратні метри», — розповідає Валентина Панасенко і додає, що крім житла, 27 постраждалих сімей отримають по 75 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Взагалі, за словами Валентини Панасенко, в наданні матеріальної допомоги враховували соціальний стан постраждалих. Люди з розумінням поставилися до того, що для одиноких та престарілих грошова допомога дещо більшого розміру, ніж для тих, хто працює.

Ремонтні роботи завершують

Більшість капітальних робіт, за словами Степана Масельського, уже виконано. За інформацією райдержадміністрації, це приблизно 98%. Також триває процес встановлення індивідуального опалення в будинках на вулиці Арсенальній. Тут уже поставили близько двох з половиною сотень котлів із 370 необхідних.

«Загалом аварійно-відновлювальні роботи завершують, зокрема й на додаткових об’єктах, — зазначає голова Балаклійської РДА. — На сьогодні встановлено всі вікна, повністю відремонтовано покрівлі. Залишаються незначні доопрацювання, які на життя людей не впливають. Я сподіваюся, що цього місяця всі роботи буде завершено, будівельники вже закінчують встановлення вхідних дверей у квартирах. Ця робота трохи затягнулася з технічних причин, адже знадобився час для їх виготовлення».

Жителька селища Нафтовиків Олена Губенко розповідає, що від вибухів у її квартирі повністю повибивало вікна. «Така сама ситуація була й у сусідів, — зауважує Олена Губенко. — Нам вставили всі вікна, замінили двері у під’їзді. Навіть дорогу відремонтували, що поряд із будинком».

А в Ганни Писаренко, що мешкає по вулиці Харківській, ситуація ще складніша: внаслідок надзвичайної ситуації її дім взагалі став непридатним для проживання. Повністю зруйновано дах, побиті вікна та двері, зруйновані стіни, впала стеля. «Нам відремонтували дах, старий будинок обклали піноблоками, тепер проводять внутрішні роботи. Ми задоволені, що нас не залишили без допомоги», — ділиться Ганна Писаренко.

За інформацією Степана Масельського, під час відновлювальних робіт у Балаклії замінено 52 100 квадратних метрів покрівель, вставлено 7,5 тисячі вікон, 625 дверей. У дев’яти багатоквартирних будинках провели капітальний ремонт з укріпленням фундаментів та стін.

Не оминули увагою і приватний сектор. Тут на ремонт будинків спрямовано будматеріали, надані як гуманітарна допомога, та благодійні кошти. Зокрема 4,8 мільйона гривень на заміну вікон та дверей у 448 будинках надало ПАТ «Укргазвидобування».

Школи підготували вчасно

Окрім житла, під час вибухів у районі було пошкоджено шість шкіл. Перші аварійні роботи тут провели ще під час весняних канікул, а вже влітку зробили все необхідне, щоб підготувати будівлі до нового навчального року.

Найбільших руйнувань зазнали три навчальні заклади, зокрема й балаклійська школа №3, в якій навчаються 386 дітей. Снарядами з арсеналу пошкоджено дах школи, боєприпаси потрапили і на подвір’я. «Були вибиті двері, пошкоджено майже 80% даху над їдальнею, над корпусом початкової школи. Вибито 40% металопластикових вікон. Було частково пошкоджено стіни, стелю, зруйновано спортзал, навчальні кабінети. Коли я приїхала сюди вранці 24 березня, мене охопив жах, адже лише рік тому ми зробили ремонт, замінили вікна в усій школі», — розповіла директор Балаклійської ЗОШ №3 Оксана Бондар.

За три дні після надзвичайної ситуації майже все було відбудовано: перекрито дах, замінено вікна. І діти змогли вчасно повернутися до навчання з весняних канікул. Улітку в школі продовжили відновлювальні роботи — замінили підлогу, відремонтували стіни, почепили жалюзі.

Будівля школи №6 також зазнала значних руйнувань від вибухової хвилі. За словами начальника відділу освіти Балаклійської РДА Світлани Швід, тут також замінили дах, вікна, двері, підлогу, встановили нові меблі та обладнання.

Степан Масельський зазначив, що за дорученням керівника області Юлії Світличної, окрім проведення необхідних відновлювальних робіт, значно покращили матеріально-технічну базу школи. Закупили новий комп’ютерний клас, встановили спортивний майданчик. «З початку літніх канікул ми привели всі заклади до належного стану, щоб вони були придатними до навчального процесу. Умови стали кращими, ніж були до надзвичайної ситуації», — зазначив Степан Масельський.

На ремонтні роботи у трьох навчальних закладах кошти надали з резервного фонду держбюджету та бюджету району. Ще три школи, які постраждали частково, відремонтували за рахунок лише районного бюджету.

У Балаклії на Харківщині відчули, що коли прийшла біда, люди не залишилися наодинці з нею. Допомога надходила звідусіль, і, як бачимо, за кілька місяців у селищі вдалося відновити житло і навчання. Люди підтримують вінницьких постраждалих і готують для них необхідну допомогу.