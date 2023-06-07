У місті Мукачево на Закарпатті цими днями відбулася художня виставка, на якій було представлено художні роботи переселенців з інших регіонів України. Усі її учасники належать до ромської національної меншини, й усі дуже талановиті.

Почалося з арттерапії

Для вимушених переселенців ромської національності в місті над Латорицею влаштували семиденну арттерапію. Коли переглянули роботи учасників, зрозуміли, що їх мають побачити глядачі. Так і організували підсумкову виставку творчості учасників заходу.

У розмові з кореспондентом пані Анастасія зізналася, що раніше ніколи не брала до рук пензля. Погодилася на пропозицію спробувати сили і зрештою не пожалкувала. За словами аматорки, котра зобразила на полотні червонобокі вишні, розмаїття квітів, малювання припало їй до душі, а творчий процес допоміг вийти зі стресового стану, в якому перебувала останнім часом.

Ще одна учасниця на ймення Малина спробувала відтворити на полотні війну. У її малюнку, вважає дівчина, — «надія на нашого Президента і ЗСУ, які здобувають перемогу». А ще вона відтворила втомлені руки української жінки, яка продовжує жити і працювати.

«Зазвичай ми звикли думати, що роми лише потребують допомоги. А тепер побачили, що роми-переселенці це твердження спростовують, — зауважив заступник голови Мукачівської районної державної адміністрації Роман Тарабій. — У Мукачеві благодійники з Ромського фонду організували шелтер для внутрішньо переміщених осіб — ромів. Кожен мешканець цього прихистку пережив біль утрат: хтось залишився без домівки, інші — без друзів і рідних. Гадаю, саме через це основна тема їхніх картин — війна та пов’язані з нею жахіття. Емоції, які довелося пережити цим людям, кожен автор висловлює по-своєму — хай не завжди досконало, але відверто і щиро».

Виставили на огляд три десятки робіт, які написали мешканці ромського шелтера.

«Ромські жінки разом з дітками одержали психологічну підтримку через творчість. Ми ставили за мету знизити нервову напруженість, зменшити стрес, — розповідає керівниця асоціації ромів «Зор» Марина Бублик. Уже на третьому занятті арттерапії ми побачили позитивний результат: дітки почали краще спати, жінки стали більш сконцентрованими. На картинах спершу переважали темні кольорі, але поступово збільшилося світлих та яскравих».

Урочисте відкриття виставки вирішили поєднати із благодійністю. Гості, серед яких були і керівники міста, і представники громадськості, мали змогу придбати картини, які їм сподобалися. Цим вони підтримали Збройні сили України. Аукціон починався з позначки 500 гривень.

Представниця громадської організації «Волонтери Закарпаття» Катерина Легерда обрала дві картини, які вирішили надіслати благодійникам за кордоном.

«Вони допомагають нам, надсилають те, чого потребують наші громадяни і захисники, — сказала пані Катерина. — Хочемо подякувати благодійникам, подарувавши ці, на мій погляд, дуже гарні картини».

«Хоч наша перемога ще не настала, вона стає дедалі ближчою, — сказав начальник управління національностей і релігій Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Лях. — Щиро радію, що ми можемо проводити мистецькі заходи. Ромська спільнота регіону поповнилася переселенцями з півдня і сходу, стала різноманітнішою та цікавішою, люди в нас мають змогу абстрагуватися від війни».

Нереалізовані під час аукціону картини буде виставлено для продажу в соціальних мережах. Усі зібрані кошти підуть на потреби 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Розвіяли стереотипи

Місто над Латорицею насичене художньою творчістю ромів. Це засвідчує не лише травнева виставка-аукціон. У квітні в Ужгороді урочисто відкрили вернісаж «Барви ромської душі», на якому представили понад пів сотні робіт учнів художньої школи «Ром Арт», що очолює її засновник і керівник Тиберій Йонаші. Яскраві полотна розповідали, чим живуть роми, яка їхня культура. Ця виставка розвіювала чимало стереотипів, котрих пересічні громадяни ще не позбулися у сприйнятті цієї національної меншини.

Керівник школи Тиберій Йонаші уже не один рік безоплатно навчає юних представників ромської меншини, допомагаючи розкривати їхні таланти. Роботи його учнів мандрують містами України: вже побували в Києві, Одесі, Дніпрі. На виставці в Ужгороді було презентовано кольоровий календар на 2023 рік з художніми полотнами мистецької школи «Ром Арт». Друковане видання побачило світ завдяки меценатам з Міжнародного фонду «Відродження», які роками підтримують ромську меншину Закарпаття.